كأس زايد بن هزاع للأشبال تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم، بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان المحلية لأشبال الكرة في نسختها الـ 14 لفئة تحت 12 سنة، وينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

تشهد البطولة مشاركة 10 فرق لأكاديميات الكرة المحلية، وُزعت على مجموعتين، وتنطلق مبارياتها عصر اليوم بـ 8 مواجهات، تبدأ بلقاء فريق نادي أبوظبي الرياضي مع فريق أكاديمية «برو» الرياضية، وتعقبها مباراة فريق ريجنال سبورت مع فريق أكاديمية تراك، وأكاديمية الأبطال مع أكاديمية نسور الكرامة، وفي المباراة الرابعة يتقابل فريق أكاديمية كرة القدم للجميع مع أكاديمية باس، يعقبها لقاء أكاديمية مبادرة مع أكاديمية أبوظبي، ومباراة أكاديمية سليساو وفريق ريجنال سبورت.

وفي الساعة الخامسة مساء، يلعب فريق أكاديمية نسور الكرامة مع أكاديمية «برو» الرياضية، وتختتم مباريات الجولة الافتتاحية، بمباراة أكاديمية ياس وأكاديمية تراك، وتستأنف مباريات الفئة غداً بإقامة 6 مباريات، على أن تختتم منافسات البطولة يوم 3 مارس المقبل.

من جانب آخر، وضعت اللجنة الفنية للبطولة، والتي تضم ديما الإبراهيم مديرة الدورة، وسارة حسنين، مدربة نادي أبوظبي الرياضي، المدير الفني للبطولة، وياسين أخياط مدرب فريق تحت 14 سنة، وعلاء درويش، منسق عام البطولة، برنامج البطولة الدولية للناشئين للكرة تحت 14 سنة، والتي تشهد مشاركة 6 فرق محلية وعربية ودولية، على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والتي تنطلق مبارياتها يوم 29 فبراير الحالي، وتستمر إلى 3 مارس المقبل، وفي مقدمتها فريق نادي أبوظبي الرياضي، وفريق أكاديمية نجوم المستقبل السعودي، وفريق نادي كيندر الروماني، ضمن المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق أكاديمية الموهوبين الكويتي، وفريق مدرسة نجوم الغد العُماني، وفريق SPVGG الألماني.