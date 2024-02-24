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الرياضة

«فخر أبوظبي».. موعد مع الصدارة المؤقتة لـ «دوري 21»

«فخر أبوظبي».. موعد مع الصدارة المؤقتة لـ «دوري 21»
25 فبراير 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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تبدو الفرصة متاحة أمام الجزيرة وصيف ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 27 نقطة، الصعود إلى مركز الصدارة مؤقتاً على حساب منافسه العين المتصدر بـ 30 نقطة، حينما يحل «فخر أبوظبي» ضيفاً على النصر «التاسع» مساء اليوم في انطلاق الدور الثاني للمنافسة بمباريات «الجولة 14»، والتي تشهد أيضاً لقاءات اتحاد كلباء والشارقة، خورفكان وحتا، الوصل والإمارات، وتستكمل الجولة الاثنين بثلاث مواجهات تجمع عجمان وشباب الأهلي، العين وبني ياس، والوحدة والبطائح.
ولُعبت 90 مباراة في الدور الأول للدوري من أصل 91 مقررة، بعد تأجيل المواجهة الحاسمة التي تجمع الجزيرة «الوصيف» وضيفه العين «المتصدر» حتى 12 أبريل المقبل بالتزامن مع تأجيل مباراة الفريقين في «دوري أدنوك للمحترفين» حتى 11 أبريل المقبل، في ظل مشاركة «الزعيم» في «دوري أبطال آسيا 2023-2024».
ويتصدر «الزعيم» ترتيب «دوري تحت 21»، بفارق ثلاث نقاط أمام «فخر أبوظبي» الوصيف، فيما يحتل اتحاد كلباء المركز الثالث برصيد 26 نقطة، مقابل 25 للوصل الرابع، ويشمل بقية ترتيب مراكز فرق الدوري شباب الأهلي الخامس بـ 22 نقطة، الشارقة السادس وله 21، الوحدة السابع برصيد 20، عجمان الثامن، وله 17 بفارق المواجهات أمام النصر التاسع، مقابل 15 لبني ياس العاشر، وحتا في المركز 11 برصيد 11 نقطة، يليه البطائح «8 نقاط»، خورفكان 6 نقاط، و«الصقور» في المركز الأخير بـ 5 نقاط.

فخر أبوظبي
الجزيرة
دوري المحترفين
النصر
العين
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