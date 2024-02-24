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الرياضة

«المدرب الثالث» ظاهرة دوري «الأولى»

«المدرب الثالث» ظاهرة دوري «الأولى»
25 فبراير 2024 01:04

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬

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انضم الظفرة والرمس، على التوالي، إلى قائمة الأندية التي استعانت بثلاثة مدربين على التوالي في «دوري الدرجة الأولى» للموسم الحالي 2023- 2024، إلى جانب دبا ومصفوت، ليرتفع العدد الإجمالي للمدربين في الأندية الأربعة إلى 12 اسماً.
وتعاقد الظفرة مع المدرب الكرواتي ألين هورفات «51 عاماً»، ليكون الاسم الثالث في قيادة «الفارس»، بعد المدرب المواطن عبدالله مسفر، والبرازيلي باولو كاميلي، ويملك «الوافد الجديد» خبرات متميزة في ملاعب الخليج، بعدما سبق له قيادة النصر إلى التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي موسم 2020- 2021، فضلاً عن قيادته الخليج والباطن في «دوري المحترفين السعودي»، والعربي في دوري أندية الدرجة الأولى بالسعودية.
واستعان الرمس بخدمات المغربي سعيد شخيت، ليكون المدرب الثالث للفريق، بعد المدرب المواطن معتز عبدالله، والمصري أحمد رمضان، ويملك شخيت تجارب ناجحة مع البطائح ودبا الحصن وخورفكان.
وقال المغربي شخيت، المدرب الجديد للرمس، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «تحدي البقاء في دوري الدرجة الأولى دافعي الأساسي للمشوار الجديد في ملاعب الإمارات مع الرمس، وهي المرة الأولى التي أقود فيها فريقاً يصارع من أجل البقاء، وأتطلع إلى النجاح بفضل الدعم الإداري الكبير للفريق، ومجهودات وحماس اللاعبين».
وثمّن سعيد شخيت المواقف الإيجابية لمجلس إدارة نادي الرمس برئاسة سالم الدرمكي، وجاسم الشحي، عضو مجلس الإدارة، خلال مرحلة التفاوض، بجانب النصائح القيمة لسليمان بن دابل النقبي، نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح.
وقال: «ابن دابل شجعني على قبول عرض تدريب الرمس، ولمست جدية كبيرة من إدارة النادي وثقة في قدراتي الفنية، ونطمح إلى الأفضل»، لافتاً إلى حرصه التواصل شخصياً مع المدربين السابقين للرمس معتز عبدالله، وأحمد رمضان. 
وقال المدرب الجديد: «الرمس صاحب تاريخ عريق، ولا يستحق الهبوط إلى دوري الثانية، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة، مع وصول قطار المنافسة في الدوري إلى «الجولة 22»، ولكني أملك الثقة الكافية في اللاعبين، وأعضاء الجهازين الفني والطبي، وأتطلع إلى ترجمة الدعم الإداري والجماهيري للفريق، وشعور الجميع بالمسؤولية الكبيرة، في أن نقدم صورة جيدة ومغايرة، وأن تكلل جهودنا بالنجاح في البقاء».
وسبق الظفرة والرمس، تعاقد دبا ومصفوت مع ثلاثة مدربين في كل فريق، بعدما دشن «النواخذة» الموسم الحالي مع المدرب المواطن حسن العبدولي، قبل التعاقد مع الصربي زوران بوبوفيتش، بداية من «الجولة السادسة» أمام العروبة 0-0، وصولاً إلى مدربه الحالي المواطن عيد باروت بداية من «الجولة 15».
بدوره، استهل مصفوت مشوار الموسم الحالي مع مدربه المواطن عبد الغني المهري، قبل التعاقد مع الصربي ماتيك سلافكو، بداية من «الجولة الثامنة» في نوفمبر 2023، والذي لم يستمر طويلاً قبل الإطاحة به، عقب الخسارة أمام الفجيرة 1-4 في «الجولة 13»، مقابل التعاقد مع المدرب المواطن الحالي محمد إبراهيم البلوشي، بداية من مواجهة الرمس 3-0 في «الجولة 14».
ويعد الموسم الحالي الأعلى على صعيد تغييرات المدربين والأجهزة الفنية في دوري الدرجة الأولى، في الوقت الذي يقتصر فيه «الاستقرار الفني» على عدد محدود من الأندية، من بينها التعاون بقيادة مدربه المواطن بدر طبيب، والذيد تحت قيادة مدربه جمال الحساني، ومسافي بإشراف المغربي إبراهيم بفود، والويلزي نيل تايلور المدير الفني لجلف يونايتد، ولوفيل جوهان مدرب يونايتد.
أندية تعاقدت مع 3 مدربين في «موسم الهواة»
1 - دبا: 
حسن العبدولي «الإمارات»
زوران بوبوفيتش «صربيا»
عيد باروت «الإمارات»
2 مصفوت
عبدالغني المهري «الإمارات»
ماتيك سلافكو «صربيا»
محمد البلوشي «الإمارات»
3 الظفرة 
عبدالله مسفر «الإمارات»
باولو كاميلي «البرازيل»
ألين هورفات «كرواتيا»
4 الرمس
معتز عبدالله «الإمارات»
أحمد رمضان «مصر»
سعيد شخيت «المغرب»

الظفرة
الرمس
دوري الدرجة الأولى
مصفوت
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