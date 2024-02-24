3 مواجهات «مرتقبة» في «أدنوك للمحترفين» اليوم

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم اليوم «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مباريات مرتقبة، تجمع شباب الأهلي «الثالث» برصيد 24 نقطة، أمام ضيفه عجمان «الثاني عشر»، وله 12 نقطة، على استاد راشد، ويستقبل البطائح «السابع»، وله 16 نقطة الوحدة «الخامس»، برصيد 21 نقطة، على استاد خالد بن محمد، فيما يحتضن ملعب بني ياس مواجهة «السماوي» صاحب المركز الثامن، وله 16 نقطة، ضيفه العين «الوصيف» بـ 25 نقطة.

ويتسلح شباب الأهلي الراغب في العودة السريعة إلى «سكة الانتصارات»، بعد تعثره في آخر مبارياته في الدوري قبل التوقف، بالخسارة أمام ضيفه الوصل 1-2 في «الجولة 12»، بأفضليته التاريخية في المواجهات أمام عجمان، حينما يستقبل الأخير على «استاد راشد» بدبي.

ويتفوق «الفرسان» في المواجهات المباشرة أمام «البرتقالي» بخسارة وحيدة في 23 مباراة، مقابل الفوز 18 مرة والتعادل 5 مرات، في المقابل ينشد «البرتقالي» بداية مغايرة لمشوار الدور الثاني، بعد فشله في الفوز في آخر جولتين على التوالي في الدوري، بالخسارة أمام النصر 0-3، والتعادل مع الشارقة 1-1، قبل تفوقه على مضيفه حتا 1-0، في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويرفع فريقا البطائح وضيفه الوحدة شعار التعويض في المواجهة المنتظرة بين الفريقين، بعد الوداع المبكر للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» من الدور ثمن النهائي، بخسارة «الراقي» أمام الشارقة 1-2، و«العنابي» أمام منافسه العين 0-1.

وستكون مباراة الليلة الثالثة في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، بعد تفوق «العنابي» بنتيجة 4-0، و2-1 في الموسم الماضي 2022- 2023، قبل فوز «الراقي» 2-1، في انطلاق الدوري للموسم الحالي 2023- 2024 على استاد آل نهيان معقل الوحدة.

وتتجه الأنظار في الساعة الثامنة مساء اليوم، صوب استاد بني ياس بالشامخة، والذي يحتضن مواجهة «السماوي» أمام ضيفه العين في «القمة 26»، في تاريخ لقاءات الفريقين، في «دوري المحترفين»، والتي تميل فيها كفة الأفضلية لـ «الزعيم» برصيد 13 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات لبني ياس، والتعادل في 8 من أصل 25 مواجهة سابقة.

ويمني «السماوي» النفس بالخروج بنتيجة إيجابية، بعد الخسارة بصعوبة أمام مضيفه شباب الأهلي 1-2، بعد التمديد في الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، غير أن مهمة أصحاب الأرض لن تكون سهلة أمام «الزعيم» العائد إلى السباق المحلي بمعنويات التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بتخطيه عقبة ضيفه ناساف الأوزبكي 1-2، في إياب دور الستة عشر.

«الشباك» معضلة «البرتقالي»

استقبلت شباك عجمان 28 هدفاً، في الجولات الماضية، لدوري أدنوك للمحترفين، ليكون ثاني أضعف دفاع في الدوري، قبل مواجهة الليلة أمام مضيفه شباب الأهلي، وفشل دفاع «البرتقالي» في الحفاظ على نظافة شباكه، خلال 12 مباراة على التوالي، أسوة بفريق خورفكان.

فبراير «الفأل الحسن» لـ«العنابي»

حافظ الوحدة على سجله خالياً من الخسارة، خلال 13 مباراة خاضها، في «دوري المحترفين» خلال شهر فبراير، قبل مواجهة الليلة أمام مضيفه البطائح، وحقق «العنابي» الفوز في 8 مباريات، مقابل التعادل في 5 مباريات، خاضها في «فبراير» على مدار المواسم الماضية.