برشلونة.. وصافة بـ «رباعية»



برشلونة (د ب أ)



قفز برشلونة لوصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 4 - صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

سجل رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز أهداف المباراة في الدقائق 20 و53 و61 و91 ، رفع برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع ريال مدريد صاحب الصدارة إلى خمس نقاط.

ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، كما تجاوز الفريق الكتالوني «مؤقتاً» فريق جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة، والذي سيلاقي رايو فاليكانو الاثنين في ختام منافسات الجولة.

أما خيتافي فقد تكبد خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وخاض تشافي هرنانديز اللقاء بتوليفة هجومية مختلفة عن المباراة الأخيرة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، حيث دفع بالثنائي جواو فيليكس ورافينيا في التشكيل الأساسي بجوار النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كان رافينيا أخطر مهاجمي الفريق الكتالوني حيث سجل الهدف الأول بعد مرور 20 دقيقة بعد تمريرة طولية متقنة من زميله جوليس كوندي، ليسجل الجناح البرازيلي هدفه الرابع في الدوري الإسباني هذا الموسم. لم يكتف رافينيا بالهدف بل صنع فرصة ذهبية لزميله جواو فيليكس الذي سدد كرة قوية أبعدها دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي ببراعة في الدقيقة 36 وبعدها بدقيقتين كاد رافينيا أن يسجل هدفاً ثانياً لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

في المقابل، لم يهدد خيتافي مرمى برشلونة سوى مرتين بتسديدة ضعيفة من ماسون جرينوود أمسكها مارك أندريه تير شتيجن بثبات، بينما أنقذ الحارس الألماني مرمى برشلونة من تسديدة قوية في المقص الأيمن سددها عمر ألديريتي مدافع خيتافي في الدقيقة41، وفي الوقت بدل الضائع انفرد رافينيا مجددا بالمرمى، ولكنه مرر كرة سريعة لزميله جواو فيليكس لتضيع على برشلونة فرصة هدف محقق قبل إطلاق صافرة النهاية.

بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني كاد خيتافي أن يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية للاعب الوسط لويس مييا، أبعدها تير شتيجن بصعوبة بمساعدة القائم الأيمن.

وجاء الرد سريعاً من برشلونة بتسجيل هدف ثانٍ، بعد عمل جماعي منظم وتمريرات سريعة بين إلكاي جوندوجان ورافينيا وأندريس كريستنسن الذي لعب كرة عرضية أرضية قابلها جواو فيليكس بسهولة في الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 57 سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفاً ثالثاً، بعد تمريرة رائعة من رافينيا، لكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد النجم البولندي.

واصل برشلونة نشاطه الهجومي ليعزز تفوقه بهدف ثالث بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى رافينيا الذي انفرد بالمرمى وتجاوز الحارس، قبل أن يمرر إلى فرينكي دي يونج ليسدد بسهولة في الشباك.

حاول فريق خيتافي أن يقلص الفارق أو يسجل هدفا شرفيا، بمحاولتين لأوسكار رودريجيز وبورخا مايورال في الدقيقتين 69 و74، ولكن دون جدوى.

وانتبه برشلونة للخطر وبادل منافسه الهجوم بتسديدة لفيرمين لوبيز الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني مكان جواو فيليكس، ومحاولة أخرى من جواو كانسيلو فوق العارضة.

وفي آخر ربع ساعة حاول تشافي هرنانديز تنشيط صفوفه ومنح فرصة أكبر للبدلاء حيث أشرك أوريول روميو وفيتور روكي ثم بيدري وهيكتور فورت مكان كريستنسن ورافينيا وجوندوجان وكانسيلو.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، استغلها برشلونة في تسجيل هدف رابع بعدما سدد فيتور روكي كرة أبعدها دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي لترتد إلى فيرمين لوبيز ليسدد بسهولة في الشباك.