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الرياضة

3 ملاكمين إماراتيين يشاركون في «النجوم العربية الصاعدة»

3 ملاكمين إماراتيين يشاركون في «النجوم العربية الصاعدة»
25 فبراير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف أبوظبي منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة» للملاكمة، يوم 2 مارس المقبل على حلبة ياس لينكس أبوظبي للجولف، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتنظيم شركة «أيه أيه أم صديقي سبورتس»، وتسلط هذه النسخة الضوء على أبرز مواهب الملاكمة العربية الواعدة أمام الجمهور العالمي.
وللمرة الأولى تشهد مشاركة 3 ملاكمين إماراتيين في الحدث، حيث الظهور المرتقب للنجم الإماراتي فهد البلوشي، صاحب أكبر رصيد من النزالات الاحترافية لملاكم إماراتي، إضافة إلى الملاكمين الصاعدين بقوة والمتوقع لهما مستقبل باهر في عالم الملاكمة، وهما سلطان النعيمي وفهد خوري، كما سيشهد النزال الرئيسي في البطولة مواجهة قوية بين المغربي جواد بالمهدي والغاني الذي لم يُهزم في مسيرته الاحترافية ألفريد لامبتي وهي مباراة من العيار الثقيل.
وتهدف النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة»، والتي تتولى شركة «أيه أيه أم صديقي سبورتس» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى تسليط الضوء على مهارات وعزيمة الملاكمين العرب والاحتفاء بهم على الساحة العالمية، مما يتيح الفرصة أمامهم لخوض تجارب احترافية تفتح لهم آفاقاً واسعة للارتقاء بمستوى تلك الرياضة في المنطقة وتعزيز ثقافة الملاكمة الاحترافية محلياً ودولياً، إلى جانب مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي رائد للأحداث العالمية الكبرى، إضافة إلى الفعاليات الدائمة على الأجندة الرياضية مثل «بطولة UFC» ودوري كرة السلة الأميركي NBA، و«الفورمولا- 1»، ونزالات الفنون القتالية المختلطة، وهو الأمر الذي يدل على أهمية الأحداث الرياضية التي تستضيفها العاصمة.
ومن المتوقع أن تتيح النسخة الثالثة من البطولة الفرصة أمام عشاق الملاكمة للاستمتاع بعالم التشويق والإثارة في أبوظبي، كما سيحظى الجمهور بفرصة متابعة نزالات البطولة وسط أجواء متميزة، إلى جانب الاستمتاع بالتجارب الترفيهية الاستثنائية في مدن الألعاب الرائعة مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووترورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكذلك ممارسة الرياضات المائية والجولف وركوب الدراجات وسباقات الكارتينج وغيرها.

أبوظبي
الجولف
دائرة الثقافة والسياحة
حلبة ياس
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