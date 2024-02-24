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الرياضة

«بن دري» يواجه «الباشا» على كأس البولو

«بن دري» يواجه «الباشا» على كأس البولو
25 فبراير 2024 01:05

دبي (الاتحاد) 

يلتقي اليوم، فريقا بن دري والباشا في نهائي كأس اتحاد الإمارات للبولو، والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية ضمن أجندته السنوية.
وشهدت البطولة مشاركة 6 فرق، بمعدل هانديكاب 10 جول، وجاء تأهل فريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد ومحمد بن دري بالفوز على فريق «أيه أر نون» بقيادة راشد العبار بنتيجة ثمانية ونصف مقابل أربعة أهداف، كما تأهل فريق الباشا، بفوزه فريق لامار بالضربات الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد التعادل بفوزين وخسارة لكل منهما، خلال مشوارهم بالبطولة، ويلتقي بهنسالي مع لامار على كأس الترضية.
ووصل فريق بن دري إلى النهائي بتصدر الدور الأول بتحقيقه الفوز على فريق بهنسالي 7-4 وعلى فريق الباشا 11-5، وختمها بفوزه الثالث والعريض على فريق «أيه أر نون»، فيما حقق فريق الباشا بقيادة هاني جباشي والشيخة علياء آل مكتوم الفوز على فريق لامار بقيادة خالد العمران، ومعه ريان العجاجي بنتيجة 10 أهداف مقابل 6 أهداف في آخر مباريات الفريق في الدور الأول.
وأنهى فريق بهنسالي بقيادة ريشي بهنسالي، وعبدالله ديكو مشواره بالدور الأول، بالفوز على باور هورس، بنتيجة 8-6.

ابن دريد
كأس البولو
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