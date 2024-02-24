منتخب السلة يخسر أمام البحرين في تصفيات آسيا

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة من البحرين بنتيجة 64-70 من البحرين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من تصفيات أمم آسيا، والتي جرت في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت نتيجة الأرباع 22-19، 12-9، 21-20، 9-22 لمصلحة البحرين، وسوف يلتقي منتخبنا في مباراته المقبلة مع سوريا الاثنين المقبل بصالة نادي شباب الأهلي.

جاءت المباراة في منتهى القوة والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، وشهدت تحقيق منتخبنا التعادل في بعض فترات المباراة، لكن البحرين نجحت في النهاية في خطف الفوز في التصفيات الآسيوية، التي تقام بنظام الذهاب والإياب، حيث وقع منتخبنا في مجموعة ضمت البحرين ولبنان وسوريا.