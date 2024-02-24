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الرياضة

الأردن تتألق بـ«الذهب».. و14 ميدالية مصرية

الأردن تتألق بـ«الذهب».. و14 ميدالية مصرية
25 فبراير 2024 01:05

علي معالي (الفجيرة)

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يواصل الكاراتيه العربي تألقه في بطولة الدوري العالمي للشباب، المقامة في ضيافة إمارة الفجيرة، حيث تم تتويج الأردن ومصر بـ 17 ميدالية في اليوم الثاني، في النسخة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، ويشارك فيها 2024 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة، ويسدل عليها الستار مساء اليوم.
وشهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، جانباً من منافسات اليوم الثاني من البطولة، وكان الكاراتيه العربي قد توج في اليوم الأول بـ 15 ميدالية ملونة، وتواصلت الإبداعات العربية على بساط مجمع زايد من خلال الفوز بـ 17 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، بل وتصدروا في بعض المنافسات الترتيب في بعض المنافسات، من المركز الأول والثاني والثالث، وأكدت الأردن تألقها العربي اللافت من خلال الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية، وأضافت مصر إلى رصيدها ذهبية جديدة، إضافة إلى 7 فضيات، و6 برونزيات، وهو ما يؤكد استمرار التألق العربي في «الفجيرة 2024».
وجاءت الميداليات العربية في منافسات الكوميتيه تحت 61 كجم، وجاءت الصدارة عربية خالصة بفوز الأردني عبدالرحمن حيمور بالذهبية، وتلاه في المركز الثاني، والميدالية الفضية أشرف محمد «مصر»، وفاز بالبرونزية علي التهامي «مصر».
وفي وزن فوق 66 كجم، «إناث» فازت المصرية هند شوقي بالميدالية الذهبية، وبالفضية زميلتها ملك البربري، وبالميدالية البرونزية كل من إيميلي هاكوفا «تشيك»، وآسيا تاسيا «كازاخستان».
من جانبه، أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي على نجاح الفجيرة في هذا الحدث العالمي بوجود أكثر من 3 آلاف شخص ما بين لاعبين ومدربين وحكام ومسؤولين، وأنه لم تظهر أي شكوى من أي اتجاه، لتؤكد الفجيرة للعام الثاني على التوالي قدرتها الفائقة في التنظيم المثالي.
وقال: «توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد كانت السبب المباشر في منح الفجيرة حق تنظيم بطولة الدوري العالمي للشباب العام المقبل أيضاً، والقرار اتخذ، وتم تأكيده بناء على طلب حكومة الفجيرة، تقديراً لما تسخره من إمكانات للحدث من قبل كل ومؤسساتها، وفي إطار من وتضافر الجهود، وهذا ما يلمسه عن كثب الاتحاد الدولي، وكل الوفود المشاركة في البطولة».
وقال الرزوقي: «الدوري العالمي لكاراتيه الشباب هو من بين الأكبر في كل أحداث اللعبة على مستوى العالم، نظراً لكونها تجمع الشباب والناشئين ومتاحة لأندية ومنتخبات الدول، وبالتالي تحظى بنسبة عالية للمشاركة، لذلك حققت نسخة الفجيرة 2024 رقماً قياسياً، كما يحقق ترويجاً سياحياً لدولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص».

الأردن
الفجيرة
مصر
محمد بن حمد الشرقي
الكاراتيه
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