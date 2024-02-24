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الشارقة يكسب اتحاد كلباء بهدف

الشارقة يكسب اتحاد كلباء بهدف
24 فبراير 2024 22:17

 
علي معالي (الشارقة)

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فاز الشارقة على اتحاد كلباء 1-0، في «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل هدف كايو لوكاس في الدقيقة 29، ليرفع «الملك» رصيده إلى «26 نقطة»، وتوقف رصيد «النمور» عند «النقطة 13»، لعب الشارقة الشوط الثاني بـ 10 لاعبين، بعد طرد خالد الظنحاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
في الدقيقة 29، ينجح كايو لوكاس في إحراز هدف الشارقة، بتمريرة موسى ماريجا، ويرتكب خالد الظنحاني خطأ مع المهاجم سلطان عادل، قبل نهاية الشوط، ليحصل على «البطاقة الحمراء».
هاجم اتحاد كلباء في الشوط الثاني مستغلاً النقص العددي في «الملك»، وهدد سلطان عادل بكرة قوية فوق العارضة، وسيطر «النمور» على مجريات الملعب، وقام كوزمين بإجراء عدة تغييرات بسحب عناصره الهجومية والدفع بلاعبين يغلب على أدائهم الطابع الدفاعي للحفاظ على التقدم، وهو ما حدث، ليخطف الشارقة فوزاً مهماً.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
اتحاد كلباء
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