الرياضة تسطع في «وطن النهار»

رضا سليم (دبي)

تشهد الرياضة الكويتية طفرة كبيرة على مستوى الإنجازات، وهي تحتفل باليوم الوطني الثالث والستين للدولة، حيث بصم أبطال الأزرق على منصات التتويج العالمية والقارية والعربية والخليجية، وهي البصمة التي تأتي بالدعم المباشر من القيادة، وكان لقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت مع أبنائه الرياضيين في مدينة هانجزو الصينية بدورة الألعاب الآسيوية الحافز والدليل على دعم القيادة للأبطال.

وتزهو العلاقات الإماراتية الكويتية في المجالات والمستويات كافة، خاصة الرياضة التي تعد القوة الناعمة في البلدين، كما أن هذه العلاقات تمتد في جذور التاريخ وتتكرر العديد من المشاهد التي تؤكد قوة العلاقات، وتصدر فوز الشيخ طلال الفهد الصباح بجائزة الشخصية الرياضية العربية، ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مشهد العلاقات بين البلدين، وتقدير إماراتي بالقيادات الرياضية الكويتية، وقدم طلال الفهد الكثير للرياضة في الكويت والمنطقة وقارة آسيا، إذ تولى العديد من المناصب في الكويت، ومن بينها رئيس نادي القادسية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة، ثم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وترأس الوفود الكويتية الرياضية في العديد من البطولات والدورات الرياضية الدولية، كما تولى رئاسة الاتحاد الرياضي لغرب آسيا في عام 2005، وتدرج في المناصب الرياضية الإدارية القيادية المختلفة على مدار 50 عاماً.

وتعيش الرياضة الكويتية مشاهد من النجاحات، وتسطع الإنجازات في «وطن النهار»، ويأتي في مقدمة المشهد، التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عن طريق الرامي خالد المضف أول المتأهلين للأولمبياد بعدما حجز بطاقة التأهل الأولى للكويت في بطولة العالم بأذربيجان، ولحق به زميله محمد الديحاني، بعد تحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة رماية (سكيت) لفردي الرجال، ضمن منافسات بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش.

وكانت دورة الألعاب الآسيوية بالصين محطة جديدة للإنجازات، بعدما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً، والـ23 في الترتيب العام للدورة برصيد11 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برونزيات)، جاءت عبر 3 ذهبيات لعبدالله الطرقي في رماية السكيت فردي ويعقوب اليوحة في 110 أمتار حواجز، وفهد العجمي في وزن تحت 67 كيلوجراماً في الكوميتيه، و4 فضيات في رماية السكيت، زوجي مختلط عبر عبدالله الطرقي وإيمان الشماع، وطلال الطرقي التراب فردي، وكل من طلال الطرقي وعبدالرحمن الفيحان وخالد المضف في فرق التراب، فيما جاءت الفضية الرابعة بوساطة لاعب الكاراتيه عبدالله شعبان في وزن تحت 60 كجم للكوميتيه، و4 برونزيات عن طريق منتخب كرة اليد، ولاعب المبارزة يوسف الشملان «سابر»، ولاعب الكاراتيه سلمان الموسوي في «الكاتا فردي»، ومحمد الموسوي، وسلمان الموسوي ومحمد حسين «الكاتا فرق».

وحققت الكويت 11 ميدالية ملونة (ذهبيتين، و4 فضيات، و5 برونزيات) خلال مشاركتها في النسخة الـ15 من بطولة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر.

وأحرز الكويتي مساعد سعود المطوع بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو 2023، كما شاركت بنات الكويت في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة، وحققن نتائج مبهرة، فيما فاز منتخب الأزرق بذهبيتين وفضيتين في البطولة العربية لألعاب القوى بالمغرب، وحقق المنتخب 6 ميداليات في بطولة غرب آسيا.

وامتدت الإنجازات إلى كرة اليد، التي وصلت العالمية بعد التأهل لبطولة كأس العالم 2025 والتي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج من بوابة كأس آسيا، وفاز نادي الكويت بالبطولة العربية لكرة اليد في نسختها الـ38 بالسعودية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بالسعودية محققاً إنجازاً تاريخياً، كما فاز فريق الكويت بطلاً لبطولة الأندية الخليجية الـ 39 لكرة اليد لأبطال الكؤوس، كما احتل القادسية المركز الثالث في بطولة الأندية الآسيوية الأخيرة التي أقيمت بالكويت، كما فاز نادي الكويت بلقب دوري «السوبرليج» الآسيوي لكرة السلة عن منطقة الخليج.

ودخلت مي البدر لاعبة منتخب الكويت التاريخ بتحقيق أول ميدالية نسائية كويتية في تاريخ بطولة العالم للغوص الحر بحصولها على برونزية فئة الغوص الثابت، فيما حقق يوسف الشملان بطل المبارزة الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم ستالايت للمبارزة لسلاح السابر التي أقيمت بالكويت ليصبح أول لاعب كويتي يحقق هذا الإنجاز.

وحصدت السلة الكويتية المركز الثالث في نسخة 2023 التي أقيمت في الدوحة، ثم المركز الثاني في بطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة (السوبرليج) لوسط وغرب القارة الآسيوية التي اختتمت في دبي، بعدما توج بطلاً للنسخة الأولى للبطولة عن منطقة الخليج.

«ثلاثيات السلة»

أحرز منتخب الكويت لـ «ثلاثيات السلة» المركز الثاني في بطولة الخليج التي استضافتها قطر، فيما أحرز منتخب الكويت (ب) المركز الثالث، كما سجلت كرة السلة النسائية حضوراً مميزاً في البطولة العربية الثالثة «3×3» للرجال والسيدات التي احتضنتها الدوحة، حيث ظفرت السيدات بالمركز الثاني خلف الأردن.

18 ميدالية

حقق أبطال الأزرق في المبارزة 18 ميدالية ملونة في مختلف الفئات العمرية بالبطولات العربية والآسيوية والعالمية، أبرزها حصول البطل يوسف الشملان على برونزية السابر في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في هانجزو بالصين، وهي أول ميدالية في تاريخ المبارزة الكويتية في هذا المحفل الكبير، كما حقق الشملان ذهبية بطولة كأس العالم ستالايت للمبارزة لسلاح السابر، والتي أقيمت بالكويت ليصبح أول لاعب كويتي يحقق هذا الإنجاز.