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الرياضة

مهرجان الظفرة البحري يُتوج أبطاله

تتويج الفائزين في المسابقات الرياضية (وام)
25 فبراير 2024 01:05

الظفرة (وام)

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توج مهرجان الظفرة البحري الفائزين في بطولة كرة الطائرة الشاطئية ومسابقة الدراجات الهوائية، بحضور ممثلين عن هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من الرياضيين وزوار الحدث.
وحصد فريق الظنة لقب بطولة كرة الطائرة الشاطئية، فيما ذهب المركز الثاني إلى فريق الظفرة، وحل في المركز الثالث فريق النايف، وجرت المنافسات على مدار 8 أيام على الملاعب الشاطئية في ساحل المغيرة، بمشاركة 8 فرق شعبية من مختلف مناطق الدولة.
وأسفرت نتائج سباق الدراجات الهوائية عن فوز سليمان منوال بالمركز الأول، وحل بالمركز الثاني سعد البلوشي، وكان المركز الثالث من نصيب عبدالله المفوضي، وفي المركز الرابع محمد علي مبارك، وفي المركز الخامس محمد عبدالله.
ويحرص مهرجان الظفرة البحري على تنظيم المسابقات الرياضية ضمن برنامجه السنوي، لما تحظى به من اهتمام واسع في المجتمع واستقطابها فئة الشباب والناشئين الذين يحرصون على المشاركة في مسابقات «الجري، السباحة، كرة القدم، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات الهوائية»، بالإضافة إلى السباقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الشعبية المتنوعة.

مهرجان الظفرة البحري
كرة الطائرة الشاطئية
الدراجات الهوائية
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