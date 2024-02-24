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لطيفة بنت محمد تتوج ياسمين باوليني بطلة دبي للتنس

لطيفة بنت محمد تتوج ياسمين باوليني بطلة دبي للتنس
25 فبراير 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، اللاعبة ياسمين باوليني، الفائزة بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ 24 -إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة - في فئة المنافسات الفردية التي أُقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل ختام البطولة.
ونجحت باوليني في الفوز بكأس البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضورٍ كبير، حيث تفوقت على كالينسكايا 4-6، 7-5 و7-5.
وشهد اليوم الختامي حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، كما حضر مراسم التتويج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، وصلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، ومدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

دبي للتنس
لطيفة بنت محمد
هيئة الثقافة والفنون
دبي
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