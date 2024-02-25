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الرياضة

توخيل يحزم الأمتعة!

توخيل يحزم الأمتعة!
25 فبراير 2024 08:05

ميونيخ (أ ف ب)

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قال توماس توخيل مازحاً عقب فوز فريقه بايرن ميونيخ على ضيفه لايبزج 2-1، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم «لقد حزمت أمتعتي»، في إشارة إلى متابعته المباراة جالساً على حقيبة في «دكة البدلاء»، وهو الذي أعلن النادي «البافاري» رحيله في نهاية الموسم.
وقام توخيل بسحب صندوق فضّي خاص بمعدات النادي على «دكة البدلاء»، عقب نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، وجلس عليه لمتابعة اللقاء، بدلاً من الكرسي المخصص على «الدكة».
وقال توخيل مازحاً في معرض ردّه على سؤال للصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن سبب جلوسه على الصندوق للمرة الأولى على ما يبدو «لقد أحضرتها خصيصاً من المنزل، إنها حقيبة من الألومنيوم، وكل أغراضي بداخلها، وهي معبأة بالفعل».
وأعلن «البايرن» أن توخيل الذي كان لديه عقد حتى عام 2025، سيترك النادي في الصيف «باتفاق متبادل» مع بطل ألمانيا الذي يتخلف بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.
واعترف توخيل بعد المباراة بأنه كان سيبقى في العاصمة البافارية، بعد الصيف إذا كان القرار بيده.
كما يواجه «البايرن» خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته مباراة الذهاب أمام لاتسيو 1-0 في روما.

 

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
لايبزج
باير ليفركوزن
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