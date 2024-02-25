«الخناق» لا يتوقف في «البريميرليج»!

لندن (أ ف ب)



حقق مانشستر سيتي «حامل اللقب» الأهم، بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 1-0، وأكرم أرسنال وفادة ضيفه نيوكاسل 4-1 وأعادا الفارق إلى نقطة واحدة ونقطتين توالياً، عن ليفربول المتصدر، في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، يدين «السيتي» بفوزه إلى فيل فودن الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 24.

وتابع رجال المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا صحوتهم، وحققوا الفوز الثاني توالياً، بعد السقوط في فخ التعادل أمام ضيفهم تشيلسي 1-1 في المرحلة الخامسة والعشرين.

كما هو الفوز الثامن عشر لـ «السيتي» هذا الموسم فرفع رصيده إلى 59 نقطة، مقابل 60 لليفربول الذي افتتح المرحلة الأربعاء، بفوز كبير على ضيفه لوتون تاون 4-1، في مباراة مقدّمة، بسبب خوضه على ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية لكأس الرابطة ضد تشيلسي الذي تأجلت مباراته مع جاره توتنهام إلى موعد لاحق.

وأشاد جوارديولا بفودن قائلاً «يلعب أفضل كرة قدم رأيتها منه، الجميع أسهم في ذلك، وأنا سعيد حقاً».

وأضاف جوارديولا المحبط بسبب قلة وقت الاستعداد لدى فريقه وسط جدول مزدحم «كان لديهم سبعة أيام للتحضير لهذه المباراة، ولكن كان لدينا ثلاثة فقط، هناك فِرَق تلعب بقدرة تعافي أقل من الفرق الأخرى في الدوري».

وتابع «بشكل عام كانت الطريقة التي دافعنا بها رائعة، لأننا كنا بحاجة إليها، عندما لا تتعافى ويكون اللاعبون متعبين، لا يمكنك أن تتوقع أن تكون مثالياً لأنهم بشر».

وقال «نلعب كل ثلاثة أيام لسنوات، وليس فقط هذا الموسم، سنوات، إنه أمر صعب، لكنهم ما زالوا يفوزون، إعجابي بجميع اللاعبين لا يصدق».

وافتتح «السيتي» التهديف عبر فودن الذي استغل كرة مرتدة من الحارس نيتو، إثر تسديدة قوية لهالاند من داخل المنطقة، بعد تلقيه تمريرة من الكراوتي ماتيو كوفاسيفيتش، تابعها داخل المرمى الخالي «24»، وهو الهدف التاسع لفودن في الدوري هذا الموسم.

وفي الثانية على ملعب الإمارات في لندن، استعاد أرسنال شهيته التهديفية، بعد خسارته المخيبة أمام بورتو البرتغالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ودكَّ شباك ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف للهولندي سفن بوتمان «18 خطأ في مرمى فريقه»، والألماني كاي هافيرتز «24»، وبوكايو ساكا «63»، والبولندي ياكوب كيفيور «69»، مقابل هدف لجو ويلوك «84».

وعلى غرار ليفربول والسيتي، حقق أرسنال فوزه الثامن عشر هذا الموسم في الدوري والسادس توالياً فرفع رصيده إلى 58 نقطة، فيما تجمّد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم.