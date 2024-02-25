بريست وسان جيرمان.. «الفاصل 10»

باريس (أ ف ب)



قلّص بريست «الثاني» الفارق مع باريس سان جيرمان «المتصدر» إلى عشر نقاط، بعد فوزه على مضيفه ستراسبورج بثلاثية سجلها مهاجمه مهدي كامارا في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل كامارا ثلاثيته في الدقائق 33، 40 و58 من ضربة جزاء، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في 21 مباراة، ضمن الدوري هذا الموسم.

وحقّق بريست فوزه الثاني توالياً، والثاني عشر في البطولة، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، مذللاً الفارق مع سان جيرمان قبل مواجهة فريق العاصمة مع رين السابع «الأحد».

وتوقّف رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وخاض بريست المباراة بغياب البنيني ستيف مونييه صاحب ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، بعد طرده أمام مرسيليا «1-0» في المرحلة الماضية.

وتغلّب نانت على مضيفه لوريان 1-0، ويدين نانت بفوزه إلى المدافع الكاميروني جان-شارل كاستيليتو الذي سجّل الهدف الوحيد، إثر تمريرة من النيجيري موزيس سايمون العائد من مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث حلّ وصيفاً لكوت ديفوار «49».

كما أنّه الهدف الأوّل لكاستيليتو ضمن الدوري في 18 مباراة، وهو الذي سجّل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى السنغال 1-3، ضمن الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

وهذا الفوز السابع لنانت الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن لوريان السادس عشر المهدّد بالهبوط.

في المقابل، تكبّد لوريان خسارته الأولى بعد ثلاث انتصاراتٍ متتالية وتعادل، قبل مواجهته الصعبة مع رين السابع في المرحلة المقبلة، في حين يلعب نانت مع ضيفه متز قبل الأخير.