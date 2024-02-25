الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريست وسان جيرمان.. «الفاصل 10»

بريست وسان جيرمان.. «الفاصل 10»
25 فبراير 2024 08:32

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رئيس «الليجا» يتحدث عن المسيطرين على الكوكب!
سوسيداد.. «الجراح عميقة»!


قلّص بريست «الثاني» الفارق مع باريس سان جيرمان «المتصدر» إلى عشر نقاط، بعد فوزه على مضيفه ستراسبورج بثلاثية سجلها مهاجمه مهدي كامارا في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجّل كامارا ثلاثيته في الدقائق 33، 40 و58 من ضربة جزاء، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في 21 مباراة، ضمن الدوري هذا الموسم.
وحقّق بريست فوزه الثاني توالياً، والثاني عشر في البطولة، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، مذللاً الفارق مع سان جيرمان قبل مواجهة فريق العاصمة مع رين السابع «الأحد».
وتوقّف رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
وخاض بريست المباراة بغياب البنيني ستيف مونييه صاحب ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، بعد طرده أمام مرسيليا «1-0» في المرحلة الماضية.
وتغلّب نانت على مضيفه لوريان 1-0، ويدين نانت بفوزه إلى المدافع الكاميروني جان-شارل كاستيليتو الذي سجّل الهدف الوحيد، إثر تمريرة من النيجيري موزيس سايمون العائد من مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث حلّ وصيفاً لكوت ديفوار «49».
كما أنّه الهدف الأوّل لكاستيليتو ضمن الدوري في 18 مباراة، وهو الذي سجّل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى السنغال 1-3، ضمن الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.
وهذا الفوز السابع لنانت الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن لوريان السادس عشر المهدّد بالهبوط.
في المقابل، تكبّد لوريان خسارته الأولى بعد ثلاث انتصاراتٍ متتالية وتعادل، قبل مواجهته الصعبة مع رين السابع في المرحلة المقبلة، في حين يلعب نانت مع ضيفه متز قبل الأخير.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ستراسبورج
نانت
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©