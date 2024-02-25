الوداد ينعش الأمل والترجي يقترب في «الأبطال»



القاهرة (أ ف ب)



أنعش الوداد المغربي آماله، ببلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما ثأر من مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني، بفوزه عليه 1-0، في فرانسيس تاون، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، في حين ودّع كل من بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني وبلوزداد الجزائري.

في المباراة الأولى، رفع الفريق البيضاوي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بالتساوي مع سيمبا التنزاني الذي تعادل مع مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري سلباً، ليضمن الفريق الإيفواري صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يقبع جالاكسي، الفائز ذهاباً على الوداد بالنتيجة عينها، في المركز الأخير بأربع نقاط.

وتحسم الجولة الأخيرة البطاقة الثانية، حيث يحتاج الوداد إلى تعثر سيمبا أمام جوانينج، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه أسيك ميموزا، كونه فاز على الفريق التنزاني 1-0، قبل أن يخسر أمامه 0-2.

وقدم فريق المدرب فوزي البنزرتي أداء جيداً لا سيما في نصفها الأول، حيث كان الأفضل انتشاراً وسيطرة، رغم الحارة وسوء أرضية الملعب.

واشرك «شيخ المدربين» ثلاثة وافدين جدد، هم الظهير بدر كدارين الذي حل بدلاً من الدولي يحيى عطية الله المنتقل إلى سوتشي الروسي، العائد المخضرم إسماعيل الحداد، والنيجيري آدي أوجونس.

وقبل إعلان الحكم انتصاف اللقاء، هزّ كدارين الشباك برأسية خدعت الحارس جواتسيوني فوكو، واستقرت الى يمينه، إثر ركلة حرة متقنة، نفذها سيف الدين بوهرة.

وتراجع الفريق المغربي إلى منطقته مع انطلاق الشوط الثاني، ما أفسح بالمجال أمام أصحاب الأرض، لينتظموا ويهددوا مرمى الحارس يوسف المطيع الذي تسبب بركلة جزاء، إثر عرقلته المهاجم وينديلي روداث، غير أنه صحح خطأه بالتصدي لركلة دانيال ميساندامي «55».

واقترب الترجي التونسي من اللحاق بالدور ربع النهائي، بعدما أطاح مضيفه ومواطنه النجم الساحلي، بفوزه عليه في «كلاسيكو تونس» 2-0 على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن المجموعة الثالثة.

ويتصدر بيترو دي لواندا الأنجولي المجموعة برصيد تسع نقاط ضامناً التأهل، ويأتي الترجي ثانياً بثماني نقاط، ثمّ الهلال السوداني ثالثاً «5»، والنجم الساحلي أخيراً «4».

ويحتاج فريق «باب سويقة» إلى التعادل على الأقل في الجولة الأخيرة ضد الهلال ليحسم تأهله، فيما الخسارة ستمنح الفريق السوداني الفائز ذهاباً 3-1 التأهل.

وسيطر الترجي الطامح إلى لقب خامس في المسابقة القارية، على مجريات اللقاء وحسم الأمور في الشوط الأول، إذ افتتح البرازيلي يان ساس التسجيل «26»، وعزز زكريا العايب تفوّق الفريق الضيف من تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء «41».

وودّع بيراميدز دور المجموعات في مشاركته الأولى، بخسارة ثقيلة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي بثلاثية حملت توقيع جويل بيا «32»، جلودي ليكونزا «45» والبديل باسيان موامبا «92».

وضمِن مازيمبي بلوغ ربع النهائي، إلى جانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي تغلب على مضيفه أف سي نواذيبو الموريتاني 2-0 في نواكشوت، إذ رفعا رصيديهما لعشر نقاط مع أفضلية المواجهة المباشرة لمازيمبي، بينما تجمد رصيد كل من بيراميدز ونواذيبو عند أربع نقاط.

وعلى ملعب «شيخا ولد بيديا»، خرج نواذيبو من حسابات التأهل بسقوطه أمام ضيفه صن داونز بهدفين، وسيطر الفريق الجنوب أفريقي على المواجهة بشكل كامل، إذ عجز الفريق الموريتاني عن التسديد ولو لمرة واحدة باتجاه الحارس الدولي رونوين وليامس الذي قاد بلاده إلى المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، مقابل 8 تسديدات أصابت المرمى الموريتاني إذ تصدى الحارس محمود مبودي لست منها.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل في منتصف الشوط عبر جرانت كيكانا، إثر تمريرة من زميله التشيلي مارسيلو أليندي «21»، وتوالت الفرص الجنوب إفريقية حتى الدقائق الأخيرة، حينما حسم البديل ثيمبنكوسي لورتش الأمور، بإضافته الهدف الثاني، إثر تمريرة متقنة من الدولي تيبوهو موكوينا «91».

وأطاح يانج أفريكانز التنزاني بضيفه شباب بلوزداد الجزائري خارج المنافسة، بعدما اكتسحه 4-0 في دار السلام، ليتأهل إلى دور الثمانية رفقة الأهلي المصري عن المجموعة الرابعة، وكان الأهلي قد تغلب على مضيفه ميدياما الغاني 1-0.

وتصدر الأهلي بتسع نقاط أمام يانج أفريكانز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما ودع شباب بلوزداد البطولة برصيد 5 نقاط قبل الجولة الختامية بسبب أفضلية المواجهتين لمصلحة أفريكانز، أما ميدياما فحلّ رابعاً بأربع نقاط.