كين يوقف «مسلسل الرعب»!

برلين (أ ف ب)



أعاد المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بتسجيله «ثنائية» الفوز الصعب على ضيفه لايبزج 2-1 على ملعب «أليانز ارينا» في ميونيخ في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل كين الهدفين في الدقيقتين 56 و90 أمام ناظري مدرب منتخب بلاده جاريث ساوثجيت رافعاً رصيده إلى 27 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، فيما سجل السلوفيكي بنيامين شيشكو هدف لايبزج في الدقيقة 70.

وهو الفوز الأول للعملاق البافاري بعد خسارتين متتاليتين في «البوندسليجا»، وثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ العام 2015.

وبدأ «مسلسل الرعب»، عندما سقط بايرن في المرحلة، قبل الماضية أمام باير ليفركوزن المحلّق بثلاثية قاسية، قبل أن يخسر أمام لاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوّج انحداره السريع بخسارة صادمة أمام بوخوم المهدد بالهبوط 2-3 في الجولة الماضية.

وأنقذ كين القادم في فترة الانتقالات الصيفية من توتنهام، بايرن ميونيخ من تعثر جديد كان سيعقد جداً حظوظه في الدفاع عن لقب الدولي الذي توّج به في المواسم الـ11 الأخيرة.

وأعاد الفريق البافاري الفارق إلى ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر والذي يخطو بثبات نحو اللقب الأول في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه ماينتس 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويدين بايرن بفوزه أيضاً إلى قائده وحارس مرماه العملاق مانويل نوير الذي تألق في الذود عن عرينه، خصوصاً بتصديه لانفرادين للمهاجم العملاق شيشكو.

وعلّق نوير على الفوز لشبكة «سكاي»: «قد يبدو الأمر مثل حظ البايرن القديم الجيد، لكننا نستحق الفوز».

وأضاف نوير أن الإعلان عن رحيل المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم «ألقى ضوءاً سيئاً علينا كلاعبين، ولم نتمكن من إنجاح الأمر مع مدرب كبير مثل توماس توخيل».

وتابع «إنه خطأؤنا، نريد أن نواصل الأمور بشكل احترافي حتى النهاية».