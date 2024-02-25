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الرياضة

فيرمينو يتوهج مع الأهلي

فيرمينو يتوهج مع الأهلي
25 فبراير 2024 09:57

الرياض (أ ف ب)

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قاد البرازيلي روبرتو فيرمينو فريقه الأهلي، إلى الفوز على مضيفه الطائي 4-1، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجّل فيرمينو الأول والثاني، وصنع الرابع للإيفواري فرانك كيسي، فيما سجّل الجزائري رياض محرز الثالث، وللطائي الغاني بيرنارد مينساه.
ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، ليعزز مركزه الثالث، بفارق ست نقاط عن النصر الثاني الذي يلعب مع الشباب «الأحد»، و13 نقطة عن الهلال المتصدر الذي يحلّ بدوره ضيفاً على الاتفاق الاثنين.
في المقابل تجمّد رصيد الطائي عند النقطة 18، في المركز السادس عشر المُهدّد بالهبوط.
شهدت المباراة عودة فراس البريكان إلى التشكيلة الأساسية للأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله الذي دفع به منذ البداية لمجاورة فيرمينو في قيادة الهجوم.
بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عبر منساه الذي سجل أحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم على الطريقة المارادونية، بعد مراوغة دفاع الأهلي «43».
لكنّ الردّ جاء سريعاً من فيرمينو مسجلاً التعادل برأسية إثر تمريرةٍ من محرز «45+8».
وواصل الأهلي صحوته، ونجح فيرمينو من جديد في هز شباك الطائي بالهدف الثاني له ولفريقه، برأسية جديدة متابعاً رأسية أيضاً من فراس البريكان كانت باتجاهها نحو المرمى «60».
وهذا الهدف السادس لنجم ليفربول الإنجليزي السابق في الدوري هذا الموسم، خلال مباراته التاسعة عشرة، وعزّز محرز تقدّم الأهلي بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء «82».
وأكّد كيسي الذي خاض أولى مبارياته مع فريقه منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية، حيث توّج باللقب، فوز الأهلي برأسية وصلته من فيرمينو «88».

 

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