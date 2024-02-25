ناجلسمان يكشف أسرار إقالته من «البايرن»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد ما يقرب من عام على إقالة الألماني جوليان ناجلسمان «36 عاماً»، من تدريب بايرن ميونيخ، وتوليه مهمة تدريب منتخب «المانشافت» الألماني، انتهز فرصة حديثه إلى صحيفة «ديرشبيجل»، ليكشف عن حقيقة وملابسات إقالته، ووجه كلمات قوية إلى إدارة «البايرن»، لأنها لم تمنحه الوقت الكافي لتطبيق فكره ورؤاه الفنية، رغم أنه كان لا يزال منافساً على لقب الدوري «البوندسليجا»، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وعبّر ناجلسمان عن شعوره بـ«المرارة» لهذه الإقالة المفاجئة، وندد بعدم صبر إدارة النادي عليه حتى نهاية الموسم.

وقال: وقعت لـ«البايرن» بهدف تغيير الأمور، هناك أندية تمنحك الوقت الكافي لتحقيق أهدافك، مثلما حدث مع يورجن كلوب في ليفربول، حيث أمضى 5 سنوات، قبل أن يُتوج بطلاً للمرة الأولى، أما في بايرن ميونيخ، يتعجلون الأمور، ولا يمنحون المدرب وقتاً كافياً لتحقيق شيء ما.

ولكي تبرر إدارة «البايرن» إقالة ناجلسمان، اتهمته وقتها بأنه ذهب لـ«التزحلق على الجليد»، في فترة توقف الدوري بسبب مباريات «الأجندة الدولية»، بدلاً من أن يركز مع الفريق، وهو اتهام رد عليه ناجلسمان مدافعاً عن نفسه، ومتهماً إدارة «البافاري» بأنها تشوه الحقيقة.

وأضاف ناجلسمان: لا أساس من الصحة لما يقولونه، لقد كنت موجوداً مثل العادة في مكتبي بمركز التدريب من بعد ظهر الاثنين إلى الأربعاء، وكنت وحيداً، لأنه لم يكن أحد موجوداً من المسؤولين، خلال هذه الأيام، ثم أخذت إجازة قصيرة جداً من بعد ظهر الأربعاء إلى صباح الجمعة، بموافقة الإدارة، غير أن ما قالوه للصحافة والإعلام بعد إقالتي لم يكن يمت بصلة لحقيقة ما حدث.

جوليان ناجلسمان المولود في 23 يوليو 1987، بدأ حياته التدريبية في هوفنهايم، حيث درب جميع المراحل السنية في النادي، إلى أن تولى قيادة الفريق الأول في أكتوبر 2015، ليصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني، ثم انتقل لتدريب رد بول لايبزج موسم 2019-2020، بموجب عقد مدته 4 سنوات، ولكنه لم يكمله، وإنما طلبه بايرن ميونيخ بنهاية عام 2021 ليصبح مدرباً بديلاً لمواطنه هانز دايترفليك الذي تمت إقالته، بسبب سوء النتائج.