«مبيد» لـ«إسطبلات الريف» بطل «ديربي العين»

عصام السيد (العين)



حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «ثنائية» مستحقة في السباق التاسع لمضمار العين للفروسية والرماية والجولف، والذي أقيم أمس الأول، وتألف من ثمانية أشواط، وبلغت قيمة جوائز الحفل أكثر من نصف مليون درهم.

وجاء الفوز الأول لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر الفرس «نهلة الوثبة» بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة أوسكار شافيز «سوبر هاتريك»، في الشوط السادس على مسافة 1800 متر «هانديكاب» المُخصص للمهرات والأفراس في سن الأربع سنوات فما فوق، على لقب عود التوبة، وسجل البطل زمناً قدره 1:51:29 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه عبر «شروق الوثبة»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، المُخصص لخيول إنتاج الإمارات، على لقب جبل حفيت 1، وسجل البطل زمناً قدره 1:37:96 دقيقة.

وتُوج المهر «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا بالشوط الثالث لبطولة ديربي العين «هيبة» على مسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً من خيول الأربع سنوات «إنتاج الإمارات»، بعد أداء لافت توج به جهوده في اقتناص اللقب، ومسجلاً زمناً قدره 2:05:73 دقيقة.

وخطف «ماجيك تتش» لإسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، الفوز ببراعة بجائزة ختام الأمسية في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، على لقب جبل حفيت 2، وسجل البطل زمناً قدره 1:37:69 دقيقة.

ولم يتأخر المهر «ميزان» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بإشراف أحمد المحيربي «ثنائية»، وقيادة أوسكار شافيز «ثنائية» في الشوط الرابع، لمسافة الميل على لقب الصاروج، وسجل البطل زمناً قدره 1:53:16دقيقة.

ولمع بريق الفارس أوسكار شافيز، من خلال تحقيقه ثلاثية «هاتريك»، حين قاد الفرس «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، في الشوط الخامس «هانديكاب» على لقب المقام، وسجل البطل زمناً قدره 1:49:98 دقيقة.

وخطف الجواد «أيه أف أستاذا» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، بقيادة مارسيلينو رودريجز، نجومية الشوط الأول، المخصص للخيول العربية المبتدئة عمر الأربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر على لقب الجاهلي، ومسجلاً زمناً قدره 2:18:00 دقيقة.

وانتزع الجواد «سيزر حوران» لسامر رفاعي المحاميد، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة أوسكار شافيز، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب» على مسافة 1800 متر في الشوط الثاني، بعد صراع مثير في الأمتار الأخيرة، وسجل البطل زمناً قدره 2:06:11 دقيقة.

توج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول.