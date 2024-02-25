«سباق النجومية» بين لاعبي «العميد»!



مراد المصري (أبوظبي)



شهد فوز النصر على الجزيرة 3-2، في «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، تنافساً بين لاعبي «العميد» على حصد «نجومية» اللقاء، وسط أداء رائع غلبت عليه «الروح الجماعية».

وتصدر «البديل» موسى ندياي «20 عاماً»، المشهد في مباراته السابعة مع الفريق، عندما افتتح تسجيل أهدافه مع «الأزرق» في توقيت مثالي، بإحراز هدف الفوز الثالث، وكان وراء صناعة الهدف الثاني، بتمريرة حاسمة إلى عادل تعرابت الذي لعب دوراً مهماً بقيادته للفريق في أهم لحظات اللقاء، فيما خطف الحارس أحمد شمبيه الأضواء، وهو يتصدى لضربة جزاء في توقيت قاتل لـ«القناص» علي مبخوت، وسط أداء قتالي من مختلف لاعبي الفريق، ليتقاسموا جميعاً نجومية المواجهة والانتصار الذي وضع الفريق في موقف أفضل على لائحة الترتيب، وقدرتهم على التعامل مع غياب المهاجم مانولو جابياديني بسبب الإصابة.

ويمثل الفوز استمرارية للأداء المتطور للنصر، الذي انتزع الفوز في 5 من أصل آخر 6 مباريات في مختلف البطولات، تحديداً تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي حقق الفوز على الروماني ميريل رادوي، للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما سبق أن تفوق عليه عندما كان مدرباً للعين، ونظيره مدرباً للبطائح خلال مباراتين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليتجدد الموعد بينهما هذه المرة مع فريقين مختلفين، وينجح الهولندي في الانتصار أيضاً.

وكشف شرودر سر «الورقة» التي منحها لعادل تعرابت، عندما كان النصر يتأخر بالنتيجة 1-2، لتنقلب المعطيات بعدها، ويحصد «الأزرق» الفوز 3-2، وقال «طلبت تغيير نظام اللعب إلى 4-3-3، ومن تعرابت تحديداً أن يتقدم للعب مهاجماً في «المركز 9».

وأضاف «كانت مباراة رائعة من فريقين يريدان لعب كرة قدم حقيقية، الجزيرة لعب جيداً في الشوط الأول، وكنا ندرك أن مواجهة فريق قوي مثله تتطلب استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، في الشوط الثاني لم نبدأ جيداً، لكننا لم نبحث عن الأعذار، وأظهرنا وجهنا الحقيقي بعد ذلك، وأخبرت اللاعبين أنه يجب البحث عن الفوز دائماً، حتى لو لم تقدم أفضل مباراة، وأمامنا 24 ساعة للاحتفال، وبعد ذلك يجب علينا التحضير للقاء بني ياس في مباراة قوية».

من جانبه بدا واضحاً أن الجزيرة يحتاج إلى المزيد من العمل تحت قيادة رادوي، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، وأشار المدرب عقب الخسارة إلى أن فريقه لم يُظهر الرغبة في كسب النقاط الكاملة، وقال «كنا نتوقع مواجهة صعبة، وهذا ما حدث بالفعل، وحاولنا أن نتعامل مع صعوبة اللقاء، لكننا لم ننجح في ذلك، لأن التوفيق غاب عنا في تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب».

وأضاف «يجب أن نقاتل بشراسة على كل كرة ونقطة، وألا نسمح للمنافسين بالخروج من ملعبنا بالنقاط بسهولة والسبيل الوحيد للتحسن في هذا الجانب، هو مضاعفة الجهد وتكثيف العمل في التدريبات، حتى نصل إلى المستوى الفني والذهني المطلوب، أظهر النصر شراسة واندفاعاً كبيراً، في حين التزمنا بالجانب الجمالي فقط، وعلينا أن نظهر الشراسة بصورة أكبر في المباريات المقبلة».

وقال «فيرناندو تعرض لإصابة بسبب المجهود الكبير الذي بذله منذ بداية المباراة، ودفعنا بأبوبكر كامارا في الدقائق الأخيرة، لأنه كان غائباً لفترة طويلة للإصابة، وغاب عن فترة التحضيرات في التوقف الدولي لوجوده مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا».

مدرب «السماوي» على المدرجات

حضر السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، إلى المدرجات لرصد الفريقين، وتحديداً النصر الذي يقابله في الجولة المقبلة من «دوري أدنوك للمحترفين».