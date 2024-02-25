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الرياضة

كايو يقدم «هدية التجديد» لجماهير «الملك» أمام «النمور»

كايو يقدم «هدية التجديد» لجماهير «الملك» أمام «النمور»
25 فبراير 2024 12:40

علي معالي (الشارقة)
نجح الشارقة في أن يحافظ على الاستقرار الفني لواحد من أهم لاعبيه، هو البرازيلي كايو لوكاس، حيث تم التجديد معه قبل مباراة اتحاد كلباء حتى عام 2027، ليدخل اللاعب لقاء «النمور» في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين بمعنويات عالية للغاية، ويقود الفريق إلى انتصار مهم من خلال هدفه الوحيد في اللقاء، والرابع في شباك اتحاد كلباء خلال مسيرته مع «الملك»، ليكون هذا الهدف بمثابة هدية من اللاعب للجماهير وعودة الفريق للانتصارات من جديد.
الفوز رفع من معنويات وطموحات «الملك» قبل اللقاء المرتقب في الجولة المقبلة ضد الوصل متصدر الدوري، ولعل ما قاله كايو لوكاس صاحب هدف المباراة الوحيد في شباك «النمور» يؤكد ذلك، حيث قال: «انتصار مهم في أولى مباريات الدور الثاني، حتى نذهب إلى لقاء الوصل بمعنويات عالية، ثم جاءت كلمات زميله تيجالي لتؤكد تفوق الشارقة، حيث أشاد بحالة التركيز العالي والقوة البدنية لدى لاعبي الشارقة في مواجهة اتحاد كلباء.
وسوف تحدد مواجهة الوصل الكثير من الملامح بشأن طموحات «الملك» وعودته من جديد لمزاحمة القمة وملامسة الصدارة، رغم وجود فارق للنقاط، ولكن إذا استطاع الشارقة هز صدارة فهود زعبيل، فسيكون للمنافسة مذاق آخر.
نجح الشارقة الذي لعب بـ10 لاعبين من الدقيقة 44 من بداية المباراة بعد طرد المدافع خالد الظنحاني، في أن يحقق انتصاراً مقروناً بحالة تركيز عالية في أرض الملعب، من أجل الفوز بنقاط المباراة والمرور من عنق الزجاجة، وأشاد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة بلاعبيه بشكل عام، سواء من شارك أساسياً، ومن لعب بديلاً، لتعود الثقة المتبادلة من جديد بين المدرب ولاعبيه، وخرجت جماهير «الملك» القليلة التي حضرت المباراة راضية عن أداء لاعبيها، وبدأت في تحفيز بقية جماهير الفريق من أجل الدعم المعنوي للقاء زعبيل المقبل.

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اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
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