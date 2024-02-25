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الرياضة

«زلزال» بطل «جنانة» للمحامل الشراعية

«زلزال» بطل «جنانة» للمحامل الشراعية
25 فبراير 2024 13:30

الظفرة (وام)
توج المحمل «زلزال»، لمالكه عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتجرى منافساته على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويشهد المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والرياضية، ومنها التراث البحري.
وجاء في المركز الثاني المحمل «بوظبي» لمالكه أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، فيما حل في المركز الثالث المحمل «يوف» لمالكه زايد طارق سالم سعيد الحوسني بقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي.
وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وعبيد المزروعي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويونس فتح علي الخاجة عضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي.
وانطلق السباق من جزيرة جنانة لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، بمشاركة أكثر من 55 محملاً، ويعد آخر السباقات التراثية في المهرجان.
وأشاد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم القيادة الرشيدة للجهود الرامية للحفاظ على التراث الإماراتي عامة، والتراث البحري على وجه الخصوص، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمهرجان الظفرة البحري، ودعم سموه للسباقات التراثية البحرية في كل المهرجانات والمناسبات.
وقال: قدم البحارة الشباب خلال سباق جنانة للمحامل الشراعية عرضاً مميزاً لفن إبحار هذه الفئة من المحامل، بحماس كبير ورغبة في الوصول أولاً إلى خط النهاية، مما منح السباق إثارة كبيرة في كل مراحله، وتابعته الجماهير من على شاطئ المغيرة.
وأضاف: «مهرجان الظفرة البحري شكل منصة لتقديم التراث الإماراتي الأصيل بكل تفاصيله إلى المتابعين، ومنها السباقات التراثية البحرية، التي حظيت باهتمام كبير عند وضع برنامج وأنشطة المهرجان، وكذلك من خلال المتابعة التي حازتها من قبل جمهور الحدث».

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