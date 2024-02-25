«الوافدان الجديدان» يقدمان «أوراق الاعتماد» مع «النسور»



فيصل النقبي (خورفكان)



وضع «الوافدان الجديدان» إلى خورفكان في «الميركاتو الشتوي» أول بصمة في «دوري أدنوك للمحترفين»، في لقاء حتا، والذي انتهى لمصلحة «النسور» بهدفين.

وسجل المهاجم البرازيلي رانييل سانتانا هدفه الأول بالقميص الأخضر في الثانية 12، في مباراته الثالثة مع الفريق والأولى أساسياً في تشكيل المدرب نيبوشا، كما أحرز الأوزبكي عزيز بك أمانوف هدفه الأول أيضاً في البطولة، خلال مباراته الثالثة مع «النسور»، لتطمئن جماهير خورفكان على اللاعبين الجدد.

ورغم الإصابات التي ضربت «النسور» قبل لقاء الإعصار، فإن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وحققوا الفوز على حتا ذهاباً وإياباً، وهو أيضاً الأول للفريق «خارج الديار».

وقدم الحارس أحمد محمود ديدا الذي خاض لقاءه الأول هذا الموسم أداءً جيداً، وأسهم في خروج شباكه نظيفة، وهذا يحدث للمرة الأولى في مشوار خورفكان.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف «النسور» تدريباته استعداداً لمباراة شباب الأهلي، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.