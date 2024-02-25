الفجيرة ترسم خريطة «موسم الكاراتيه» في آسيا



علي معالي (الفجيرة)



رسمت الفجيرة الموسم الجديد للكاراتيه في قارة آسيا، من خلال قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد القاري على هامش الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حيث وضع الاجتماع الخيوط الأساسية لمسيرة اللعبة في 2024، من خلال تحديد البطولات والدورات الخاصة بالحكام والمدربين.

ترأس الاجتماع اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي، وناقش الاجتماع، مناقشة العديد من الأمور التي تخص اللعبة وتطويرها من النواحي التنظيمية والتحكيمية والفنية.

وقال اللواء الرزوقي: تم طرح أجندة الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما تم إنجازه في 2023، واستعراض البطولات التي تقام بـ«القارة الصفراء» خلال 2024، وتشمل أجندة الاتحاد الدولي أيضاً، لأن هناك ترابط بين الاتحادين، وذلك حتى لا يحدث التداخل، ومناقشة الأجندتين الدولية والآسيوية كان مهماً للغاية.

وأضاف: ناقشنا الأكاديمية والمجمع الذي تم تسجيله باسم الاتحاد الآسيوي، لدى حكومة الصين، وهي طفرة جديدة في مجال عمل الاتحاد الآسيوي، ومن المجمعات الكبيرة التي تستضيف عدداً كبيراً من البطولات والمعسكرات، ليكون دخلها من نصيب الاتحاد الآسيوي، وهذه الأنشطة بالاتفاق بين الاتحادين الآسيوي والصيني.



وقال الرزوقي: استعرضنا نسخة الأسياد التي تقام في اليابان، إضافة إلى تطوير الحكام والمدربين بالقارة، من خلال دورات مختلفة للوصول بهم إلى أعلى المستويات، وكذلك مناقشة موازنة الاتحاد، وتعيين نائب رئيس الاتحاد الإندونيسي عضواً بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي.

وأشار الرزوقي إلى أنه تم تحديد بطولات الموسم بالكامل، حيث تستضيف تايلاند بطولة جنوب شرق آسيا في أبريل المقبل، وبطولة غرب آسيا في في عُمان خلال أبريل أيضاً، وفي مايو بطولة وسط آسيا في أوزبكستان، وشرق آسيا في مايو بالصين، وجنوب آسيا في يوليو في بوتان، وفي أغسطس يشمل البرنامج معسكر لشباب الكاراتيه، يليها منافسات بطولة للشباب ودورة حكام بالصين، وبطولة آسيا الـ22 للشباب والناشئين، وفئة تحت 21 سنة في الفلبين خلال أغسطس المقبل، وفي سبتمبر تقام بطولة آسيا رقم 20 للكبار والبطولة الثالثة للباراكاراتيه في الصين، وخلال أكتوبر بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً في إيطاليا، وفي نوفمبر المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه للكبار فرق «جماعي» في إسبانيا.

من جانب آخر، شهد اليوم الثالث من منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب الإثارة بين نجوم شباب العالم، وواصل الكاراتيه العربي تألقه، من خلال حصد 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، و3 فضيات و4 برونزيات من نصيب مصر، و3 ميداليات للأردن «فضية وبرونزيتين»، وميداليتين للسعودية «فضية وبرونزية».