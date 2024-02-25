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الرياضة

كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!

كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
25 فبراير 2024 14:50

 
ميونيخ (رويترز)

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بعد الفوز 2-1 على لايبزج، قال المهاجم هاري كين، إن فريقه بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يحتاج إلى انتصارات متتالية لتصحيح مساره في الموسم الحالي.
وهز كين شباك الخصوم مرتين في المباراة ، بما في ذلك هدف الفوز المتأخر ليحقق النادي البافاري الفوز، بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المنافسات، ويستعيد الأمل، بعد أسبوع مضطرب أعلن خلاله المدرب توماس توخيل أنه سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.
وقال كين «30 عاماً» للصحفيين «علينا الاستمرار في القيام بما نقوم به، الفوز بهذه المباراة كان جيداً، لكننا بحاجة للاستمرار في ذلك حتى نهاية العام».
وأضاف كين قائد منتخب إنجلترا «كان لا بد لنا من إظهار ردة فعل بعد الأسبوع الماضي، لأن لدينا مسؤولية تجاه النادي وتجاه مدربنا، ولا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والتذمر».
وأكد كين أنه تدرب على الهدف الأول في المباراة مع زميله جمال موسيالا خلال تمارين الفريق، وعبر عن أمله في المزيد من التناغم والتفاهم مع زملائه، بعد أن قال توخيل الأسبوع الماضي إن كين غير سعيد بما يقدمه مع الفريق».
وقال كين أيضاً «نحن بحاجة لمزيد من الروابط مع بعضنا البعض، لم يكن هذا حاضراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن بوسعنا البناء على ما حققناه».
وينفرد كين بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 27 هدفاً وأحرز 31 هدفاً في جميع المنافسات حتى الآن.
ويحتل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الـ11 الماضية المركز الثاني بين فرق البطولة بعد 23 مباراة برصيد 53 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، والذي لم يخسر هذا الموسم حتى الآن.
وعن الفارق بين الفريقين قال كين «في هذا الموسم الأمور لا تجري حسبما كنا نريد، كل التقدير لباير ليفركوزن، ويتعين علينا الاستمرار في القتال والاستمرار في مطاردته والضغط عليه».
ويلتقي بايرن مع ضيفه لاتسيو الإيطالي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الخامس من مارس المقبل ويحل ضيفاً على فرايبورج في الدوري المحلي السبت المقبل.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
هاري كين
باير ليفركوزن
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