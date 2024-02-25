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الرياضة

أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»

أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
25 فبراير 2024 14:49


لندن (رويترز)

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أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بالقدرات الذهنية للاعبي فريقه اللندني الذين حققوا انتفاضة هائلة بعد هزيمتهم في الوقت القاتل أمام بورتو البرتغالي، عندما سحقوا نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وهز أرسنال شباك نيوكاسل مرتين في كل شوط، ليفوز على ضيفه 4-1، محققاً بذلك فوزه السادس توالياً في الدوري، وهو رقم قياسي، في مسيرة متميزة اهتزت فيها شباكه ثلاث مرات مقابل إحرازه 25 هدفاً.
وبهذا الفوز يواصل أرسنال صاحب المركز الثالث الضغط على فريقي المقدمة ليفربول ومانشستر سيتي.
وقال أرتيتا للصحفيين «أعتقد أننا قدمنا أداءً كبيراً، كل التقدير للاعبين الذين حصلوا على يومين ونصف فقط للاستعداد للمباراة».
وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه تميز في كل شيء طوال المباراة، من خلال «أسلوبنا في تنفيذ كل شيء والقوة والالتزام والتصميم والهجوم والأقدام في كل شيء كنا نقوم به مع الكرة، وأدى اللاعبون بشجاعة كبيرة، وحصدوا ثمار ذلك».
وقال مدرب أرسنال إنه شعر بسعادة كبيرة بسبب ردة فعل فريقه على وجه الخصوص.
وقال عن ذلك «أظهرنا قوة رغبتنا في تحقيق ذلك، كان بوسعي رؤية استعدادنا للمباراة منذ اللحظة التي كنا فيها في بورتو، وفي الرياضة الأشياء تحدث لسبب وعليك التعلم من ذلك، علينا أن نفهم سبب حدوث ذلك من أجل التحسن».
وأردف أرتيتا قوله «كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف، علينا الاستمرار في القيام بهذا والاستمرار في التطور والتحسن».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
أرتيتا
نيوكاسل
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