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شباب الأهلي وبني ياس.. «أسبقية» في ذهاب «بلاي أوف» للطائرة

شباب الأهلي وبني ياس.. «أسبقية» في ذهاب «بلاي أوف» للطائرة
25 فبراير 2024 15:30

معتصم عبدالله (دبي)
حقق فريقا شباب الأهلي وبني ياس «الأسبقية» في ذهاب المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في دوري الرجال للكرة الطائرة، بفوز «الفرسان» على ضيفه الجزيرة 3-0، وتفوق «السماوي» بصعوبة على ضيفه الوصل 3-2، في انتظار مواجهتي الإياب الأربعاء المقبل.
وحقق شباب الأهلي، الذي أنهى الدور الأول في مركز الصدارة، الفوز على ضيفه الجزيرة «الرابع»، بنتائج الأشواط «25-23، 28-26، 25-20»، في الوقت الذي تغلب فيه بني ياس «وصيف» الدور الأول على ضيفه الوصل «الثالث» بنتائج الأشواط «18-25، 20-25، 25-23، 25-15، 15-12».
ويقضي نظام «دوري الرجال» في «الدور الثاني» بلعب الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى «شباب الأهلي، بني ياس، الجزيرة، الوصل» مباريات إقصائية «البلاي أوف»، بحيث يلعب صاحب المركز الأول في الترتيب في الدور الأول مع الرابع مباراتين ذهاباً وإياباً، والثاني مع الثالث مباراتين ذهاباً وإياباً، ويلعب الفائزان لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.
وشهدت بقية مباريات مرحلة «البلاي أوف» لتحديد الترتيب النهائي للمراكز من الخامس وحتى الثامن، فوز العين على ضيفه حتا 3-0، فيما تغلب عجمان على مضيفه النصر 3-1.

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نتائج المرحلة التمهيدية للمباريات الإقصائية 
شباب الأهلي – الجزيرة 3- 0
بني ياس – الوصل 3-2
العين – حتا 3-0
النصر – عجمان 1-

الوصل
شباب الأهلي
الكرة الطائرة
الجزيرة
بني ياس
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