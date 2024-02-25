نهيان بن مبارك يكرم أبطال «التسامح للكريكيت»

أبوظبي (وام)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، الفرق الفائزة ببطولة التسامح للكريكيت في نسختها الرابعة والرعاة والشركاء الذين أسهموا في نجاحها وتحقيق أهدافها.

وشهدت البطولة، التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للكريكيت والرياضة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، مشاركة كل المجتمعات العمالية بدولة الإمارات.

وقام معاليه، خلال حفل التكريم الذي أقيم أمس في أبوظبي، بتسليم كأس بطولة التسامح للكريكيت، لفريق «الشرق والغرب المتحدة»، وكأس الوصيف، لفريق لابوتيل.

وشمل التكريم أيضاً عبد العزيز أحمد بوعزير - مجتمعات «كيزاد»، وماثيو بوشيه - مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس أبوظبي للكريكيت ومركز الرياض، إضافة إلى رعاة البطولة، عتيبة سعيد العتيبة - لابوتيل (مؤسسة العتيبة)، والدكتور سوريندر سينج كاندهاري - ممثل معبد جورو ناناك داربار السيخي في دبي، وموهان جاشنمال - ممثل مجموعة جاشانمال، وصفير أحمد ممثلة مؤسسة «ليف كير».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب تتويج الفائزين: «إننا جميعاً على أرض الإمارات فائزون بكأس التسامح، كمواطنين ومقيمين، فقد ضربنا المثل للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون لما فيه صالح الجميع في إطار من التسامح واحترام الآخر، مهما كان دينه أو جنسه أو مستواه الاقتصادي والاجتماعي، هكذا علمنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقواله وأفعاله ومواقفه الصادقة دائماً، إلى جانب التعايش والتسامح واحترام الجميع، وهكذا علمتنا قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يشمل عمال الإمارات بالرعاية والدعم المستمرين، لأنهم شركاء النهضة والازدهار».

وأضاف معاليه أن عمال الإمارات هم عماد نهضتها، ودعمهم ورعايتهم من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن كأس التسامح للكريكيت ما هي إلا صورة رمزية لما يمكن أن تقدّمه الرياضة، وما تنتجه من فرص للتواصل بين مختلف الجاليات، والتنافس البناء والإيجابي في جو من التسامح والتعايش.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المشاركة الواسعة للفرق في هذه النسخة من البطولة، تجعلنا أكثر إصراراً على تنظيم البطولة بشكل سنوي، مشيداً بجهود كل الشركاء الذين أسهموا في تحقيق الأهداف السامية للبطولة على المستوى التنظيمي والجماهيري، لا سيما مجلس أبوظبي الرياضي، وكل الجاليات المشاركة، إضافة إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص، مهنئاً الجميع بنجاح البطولة في تحقيق أهدافها كافة.

من جانبهم، أشاد الشركاء والرعاة وممثلون عن القرى العمالية للعمال بالإمارات بدعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمختلف أنشطتهم وتقديم الدعم والمساندة لهم في مختلف المواقف، مؤكدين أن بطولة التسامح للكريكت أصبحت بمثابة عيد عمالي لأنها تسمح للجميع باللقاء والاستمتاع بالمنافسة الرياضية والتواصل فيما بينهم بروح التسامح والتعايش، مثمنين جهود حكومة الإمارات الرشيدة التي لم تتوقف يوماً عن دعم عمال الإمارات في مختلف المجالات.