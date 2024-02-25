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الرياضة

«السيدة العجوز».. نهاية «القطيعة»!

«السيدة العجوز».. نهاية «القطيعة»!
25 فبراير 2024 18:20

 
تورينو (أ ف ب)

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أنقذ المدافع دانييلي روجاني فريقه يوفنتوس من البقاء للمباراة الخامسة توالياً من دون فوز، وأهداه ثلاث نقاط ثمينة، بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن الضائع، على حساب فروزينوني 3-2 ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري لكرة القدم.
وقلّص يوفنتوس صاحب المركز الثاني الفارق بينه وبين «النيراتزوري» إلى ست نقاط، علماً أن الأخير يلعب أمام مضيفه ليتشي مع فرصة إعادة الفارق إلى 9 نقاط، في حين أنّه يملك أيضاً مباراة أخرى مؤجلة.
وسجّل أهداف فريق «السيدة العجوز» الصربي دوشان فلاهوفيتش «3 و32»، وروجاني «95»، مقابل هدفي فروزينوني عبر المغربي وليد شديرة «14» وماركو بريشيانيني «27»، وتجمّد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.
وشهد أداء فريق المدرب ماسيميليانو أليجري تراجعا على نحو لافت في الآونة الأخيرة، إذ فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات في الـ «سيري آ» (خسارتان وتعادلان)، مما أخرجه «نسبياً» من دائرة السباق على اللقب، في ظل تحليق الإنتر خارج السرب.
لذا، جاء فوزه القاتل لينهي سلسلة من أربع مباريات بلا فوز، لينتزع أول انتصار له منذ 21 يناير وكان على حساب ليتشي 3-0.
وحقّق يوفنتوس بداية قوية حيث افتتح له فلاهوفيتش التسجيل، بعد مرور ثلاث دقائق فقط، إثر تمريرة عرضية منخفضة من الأميركي ويستون ماكيني، تابعها المهاجم الصربي في الزاوية العليا.
لكنّ المغربي شديرة أعاد الأمور إلى نصابها بالنسبة للضيوف، معادلاً النتيجة من كرة رأسية صاروخية، إثر تمريرة من نادر زورتيا «14».
ووجّه فروزينوني ضربة قاسية ليوفي، حيث انتزع التقدم عن طريق بريشيانيني من تمريرة للهولندي - المغربي عبدو الهروي «27».
ودخل يوفنتوس إلى استراحة الشوطين بمعنويات جيدة، حيث عوّض فلاهوفيتش إهداره لفرصة ذهبية قبل لحظات معدودة، وسجّل هدفه الشخصي الثاني من تمريرة حاسمة ثانية لماكيني «32».
وفيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل بطعم الخسارة لـ «اليوفي»، نجح المدافع روجاني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع، إثر ركلة ركنية وصلت إلى فلاهوفيتش الذي حولها برأسه نحو روجاني الذي تابعها بصعوبة ووسط «دربكة» داخل المنطقة في شباك فروزينوني.

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