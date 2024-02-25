فان إيتفيلت بطل «النسخة السادسة» من «طواف الإمارات»

العين (الاتحاد)

تُوج البلجيكي لينارت فان إيتفيلت بطلاً لـ «النسخة السادسة» من «طواف الإمارات» للدراجات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأقيم على مدار سبع مراحل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 985 كلم، بمشاركة 140 دراجاً مثلوا 20 فريقاً عالمياً محترفاً، واختتمت منافساته على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

وأحرز فان إيتفيلت دراج فريق لوتو ديستني لقب «طواف الإمارات» للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بالمرحلة السابعة والأخيرة «مرحلة الشركة العالمية القابضة» في العين، محققاً أول فوز في تاريخه في سباقات الجولة العالمية «وورلد تور»، وهو ثاني أصغر دراج يُتوج ب «طواف الإمارات» بعمر 22 عاماً، بعد السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، عندما أحرز اللقب عام 2021.

وحسم فان إيتفيلت الطواف، بعد أن أنهى مراحله السبعة، في صدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن 22:31:18 ساعة، حيث قلب الموازين، وحقق المفاجأة، بتغلبه بفارق ثانيتين عن الأسترالي بن أوكونور دراج فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال، والذي أنهى الطواف في المركز الثاني، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام، الإسباني بيلو بيلباو دراج فريق البحرين فيكتوريوس بفارق 11 ثانية عن فان إيتفيلت.



ومع ختام النسخة السادسة للطواف، حصد فان إيتفيلت القميص الأحمر للمتصدر برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، واحتفظ تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، الفائز بثلاث مراحل في الطواف بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والبريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك بالقميص الأسود برعاية بن حمودة للسيارات، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، أما أفضل فريق، فكان من نصيب ليدل تريك الأميركي.

توّج الفائز بلقب الطواف، والفائزين بالقمصان، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، ومعالي الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وغانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، وعلي سعيد بن ثالث مدير إدارة أول الهندسة البحرية في نخيل، وأيمن البيجاوي مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة.

وتم تكريم الجهات مديرية شرطة العين - مديرية المرور والدوريات في العين - بلدية العين - مركز أبوظبي للنفايات «تدوير» - مركز النقل المتكامل - بيت محمد بن خليفة - نبرفانا - وعدداَ من المتطوعين والمساهمين في تنظيم الحدث.

استفاد البطل البلجيكي من تراجع الأسترالي جاي فاين دراج فريق الإمارات، وزميله الأميركي براندون ماكنولتي في المرحلة الأخيرة، حيث لم يتمكن فاين من الصمود، خلال مرحلة الصعود إلى جبل حفيت، وتراجع في آخر 7 كيلومترات، واستطاع فان إيتفيلت الهجوم في آخر كيلومترين، بعد منافسة مع بن أوكونور وبيلو بيلباو، وعوض فارق 22 ثانية، ليقطع مسافة المرحلة السابعة البالغة 161 كلم في 3:38:28 ساعة، متقدماُ على بيلباو الذي أنهى المرحلة ثانياً، وبن أوكونور في المركز الثالث.

وتعليقاً على فوزه بطواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، قال لينارت فان إتفيلت: «ما حدث أمر لا يصدق، أشعر بسعادة غامرة لفوزي الأول في إحدى سباقات الجولة العالمية، لم أكن أتوقع أنه بإمكاني تعويض فارق الثواني مع بن أوكونور، لكني نجحت في النهاية في تحقيق هذا الفوز الرائع».

وأضاف: «صعود جبل حفيت من أصعب مراحل الطواف، وثقت بقدرتي على إكمال المرحلة للنهاية، ادخرت قوتي في البداية لأجل الكيلومترات الأخيرة، وتمكنت من زيادة سرعتي رغم المعاناة الكبيرة، حتى وصلت بالفارق إلى ثانيتين مع أوكونور، مما منحني اللقب».



العواني: نجاح الطواف ثمرة التنظيم الاحترافي العالمي

توجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي التي أثمرت عن نجاحات مهمة وإنجازات متميزة أسهمت في إعلاء راية الإمارات في المحافل الدولية.

وأكد العواني فخره واعتزازه بنجاح «طواف الإمارات» استكمالاً للنجاحات التي حققها للعام السادس على التوالي، والمكانة التي وصل إليها الطواف على الصعيد العالمي، نتيجة التنظيم الاحترافي الذي نال الإعجاب من كل المشاركين والمتابعين.

وأشاد العواني بالجهود المتميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث، وخروجه بصورة مثالية، أسهمت في إبراز معالم الدولة العمرانية والتاريخية والثقافية والطبيعية، وواصل تسليط الضوء على الإمكانيات العظيمة والبنية التحتية لدولة الإمارات.

وقال العواني إن «طواف الإمارات» نجح في نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين فئات المجتمع في الإمارات، وحقق مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً، وبات أحد أهم الطوافات على مستوى العالم ويقارع كبرى الطوافات التاريخية العريقة، وشهد استمرار مشاركة نخبة الدراجين والفرق العالمية في الحدث.

وهنأ العواني البلجيكي لينيرت فان إيتفيلت درّاج فريق لوتو ديستني البلجيكي الفائز بلقب النسخة السادسة للطواف، مشيراً إلى أن الطواف شهد منافسة قوية وإثارة في كل مراحله السبعة ولم يحسم سوى في المرحلة الأخيرة.

وأشاد العواني بدور الشركاء والجهات الحكومية والخاصة والرعاة والمتطوعين وتفانيهم، من أجل إنجاح الطواف للعام السادس توالياً.

الترتيب طواف الإمارات 2024

1 - البلجيكي لينارت فان إيتفيلت فريق لوتو دستني 22:31:18 ساعة

2 - الأسترالي بن أوكونور فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال +0:02 ثانية

3 - الإسباني بيلو بيلباو فريق البحرين فيكتوريوس +0:11 ثانية

ترتيب المرحلة السابعة

1 - البلجيكي لينارت فان إيتفيلت 3:38:28 ساعة

2 - الإسباني بيلو بيلباو +0:22 ثانية

3- الأسترالي بن أوكونور +0:22 ثانية



