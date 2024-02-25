22 ميدالية حصاد «الأولمبياد الخاص الإماراتي»



عمان (وام)



اختتم لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي لألعاب القوى مشاركتهم في بطولة «الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى» التي أُسدل عليها الستار اليوم، بالحصول على 7 ميداليات جديدة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 22 ميدالية على مدار أيام البطولة.

وأقيمت منافسات البطولة في عُمان بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 دول، هي عُمان المستضيف، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.

وكان لاعبو الأولمبياد الإماراتي قد حققوا 15 ميدالية ملونة في اليوم الأول للمنافسات، وتنوعت الميداليات ما بين 12 ذهبية، و10 فضيات.