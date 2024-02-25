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الرياضة

22 ميدالية حصاد «الأولمبياد الخاص الإماراتي»

22 ميدالية حصاد «الأولمبياد الخاص الإماراتي»
25 فبراير 2024 19:07

 
عمان (وام)

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اختتم لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي لألعاب القوى مشاركتهم في بطولة «الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى» التي أُسدل عليها الستار اليوم، بالحصول على 7 ميداليات جديدة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 22 ميدالية على مدار أيام البطولة.
وأقيمت منافسات البطولة في عُمان بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 دول، هي عُمان المستضيف، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.
وكان لاعبو الأولمبياد الإماراتي قد حققوا 15 ميدالية ملونة في اليوم الأول للمنافسات، وتنوعت الميداليات ما بين 12 ذهبية، و10 فضيات.

الإمارات
الأولمبياد الخاص الإماراتي
عمان
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