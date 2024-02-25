الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «الظفرة البحري»

تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «الظفرة البحري»
25 فبراير 2024 19:09

 
الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد: «مونديال الشاطئية» نجح تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً
حمدان بن مبارك يُهنئ أبطال «مونديال الشاطئية»


كرمت هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم في دعم مشاريع صون التراث والمحافظة عليه.
حضر حفل التكريم سالم الرميثي مدير عام نادي أبو ظبي للرياضات البحري، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وعبيد خلفان المزروعي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبو ظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات وزوار المهرجان.
ويحظى مهرجان الظفرة البحرية بدعم ورعاية شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وأبوظبي البحرية، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، ومستشفيات الظفرة، وهيئة البيئة - أبوظبي، شرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الرياضات البحرية، واتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومدن - ساحل المغيرة، والمسعود للسيارات، ومجموعة تدوير، وبنك المارية المحلي، وأبوظبي مارين، وجمعية أبوظبي التعاونية، ومجموعة برجيل القابضة.
ويحرص مهرجان الظفرة البحري على الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز إستراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخي، ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة سياحية فريدة مع ما تمتلكه من مقومات وما تستضيفه من فعاليات مميزة.
وقدمت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة العديد من الفعاليات المتنوعة ودعمت السباقات القائمة، وذلك كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، وسعياً منها لدعم المهرجانات التراثية وضمان استدامتها لتقدم في كل عام صورا حية من الموروث الإماراتي ليتعرف عليه زوار المهرجان والمشاركون في مختلف المسابقات.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان الظفرة البحري
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©