تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «الظفرة البحري»



الظفرة (وام)



كرمت هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم في دعم مشاريع صون التراث والمحافظة عليه.

حضر حفل التكريم سالم الرميثي مدير عام نادي أبو ظبي للرياضات البحري، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وعبيد خلفان المزروعي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبو ظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات وزوار المهرجان.

ويحظى مهرجان الظفرة البحرية بدعم ورعاية شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وأبوظبي البحرية، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، ومستشفيات الظفرة، وهيئة البيئة - أبوظبي، شرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الرياضات البحرية، واتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومدن - ساحل المغيرة، والمسعود للسيارات، ومجموعة تدوير، وبنك المارية المحلي، وأبوظبي مارين، وجمعية أبوظبي التعاونية، ومجموعة برجيل القابضة.

ويحرص مهرجان الظفرة البحري على الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز إستراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخي، ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة سياحية فريدة مع ما تمتلكه من مقومات وما تستضيفه من فعاليات مميزة.

وقدمت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة العديد من الفعاليات المتنوعة ودعمت السباقات القائمة، وذلك كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، وسعياً منها لدعم المهرجانات التراثية وضمان استدامتها لتقدم في كل عام صورا حية من الموروث الإماراتي ليتعرف عليه زوار المهرجان والمشاركون في مختلف المسابقات.