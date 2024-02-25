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الرياضة

«نمر بوردو» في غيبوبة!

«نمر بوردو» في غيبوبة!
25 فبراير 2024 19:25

بوردو (أ ف ب)

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دخل المهاجم الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس في غيبوبة، عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، خلال مباراة بوردو أمام جانجان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم السبت، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
ووفقاً لهذه التقارير، فقد خضع لاعب بوردو لعملية جراحية ناجحة، بعد دخوله في غيبوبة اصطناعية.
ولاحقاً، أشار النادي في بيان «تم نقله بسرعة إلى المستشفى الجامعي في بوردو، حيث خضع لعملية جراحية خلال الليل».
وتابع «تعرض ألبرت إيليس لصدمة في الرأس أدت إلى دخوله في غيبوبة اصطناعية».
ونوّه «سنتابع تطور حالته الصحية في المستشفى خلال الأيام المقبلة».
وفقد إيليس «28 عاماً» وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة، عندما حاول استقبال كرة عرضية، واصطدم برأس مدافع جانجان دوناتيان جوميز.
ورغم أن غوميز تعافى سريعاً، إلا أن إيليس فقد وعيه، ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة، قبل أن يتم إخراجه محمولاً من الملعب.
وشكر رئيس نادي بوردو جيرارد لوبيز الجميع، وخاصة الأندية المنافسة على كل الدعم الذي أظهروه «لألبرت وأحبائه».
ونشر لوبيز رسالة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) أرفقها بصورة للاعب وعبارة «نحن جميعنا معك ألبرت».
صنع إيليس، الملقب بـ «لا بانتيريتا» (النمر الصغير)، اسمه مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي، وصولاً إلى بوردو في عام 2021.
وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلا 13 هدفاً.

فرنسا
بوردو
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