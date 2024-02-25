النقبي بطل «الفيزيك» في «دبي الشاطئية للأجسام»



دبي (الاتحاد)



حصد علي ضاوي النقبي لقب بطل الأبطال في فئة الفيزيك للرجال، ضمن بطولة دبي الشاطئية الدولية لبناء الأجسام والفيزيك والرياضات المصاحبة، وذلك في فندق الحبتور ريزيرت في دبي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، من مختلف دول العالم، يتنافسون في الفيزيك للرجال والشباب والماسترز والسيدات، برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي ببناء الأجسام، بحضور الدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية، وبناء الأجسام الإسباني، وعضوي اتحاد بناء الأجسام فيصل الزعابي وأحمد جوهر، ورئيس اللجنة المنظمة باسم الجوهري.

وجاء المصري مصطفى حسين ثانياً وحل الإيراني سينا شريفي ثالثاً، بينما فاز بلقب بطل الأبطال لفئة كلاسيك فيزيك محمد علي كزعي، والثاني الإيراني محمد حسين ملاحيدر، ومواطنه ساسان أفراسيابي ثالثاً، ونال أحمد سيد شعبان لقب بطل أبطال بناء الأجسام، والثاني الإيراني رضا بيرانفان، ومواطنه بهمان ميرزاي في المركزين الثاني والثالث.

وأشاد الدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي بجهود مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما أسهم لنقلة نوعية بارزة في بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الإمارات والعالم، مبيناً أن مشاركة 10 حكام دوليين إماراتيين في قيادة المنافسات يستحق الإشادة، لكونه أسهم في النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط، وتطور الجانب التحكيمي يترجم الرؤية المميزة التي يعتمدها الاتحاد، ومثنياً على كافة الجهود المبذولة.

ورحب فيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة الحكام في اتحاد بناء الأجسام، بإشادة الاتحاد الدولي، مقدماً الشكر إلى أسرة الأجسام الإماراتية، لدورها بدعم جهود الاتحاد التطويرية، وبارك للطاقم التحكيمي الإماراتي نجاحاته.