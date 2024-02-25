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«الفرسان» يجدد التفوق على «البرتقالي» بـ«السيناريو المكرر»

«الفرسان» يجدد التفوق على «البرتقالي» بـ«السيناريو المكرر»
25 فبراير 2024 19:44

 
رضا سليم (دبي) 

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فاز شباب الأهلي على عجمان 3-0، في المباراة التي جرت باستاد راشد، ضمن «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرز الأهداف إيجور جيسوس في الدقيقة 7، وبالا في الدقيقة 58، ورينان في الدقيقة 75، وهي المرة الثانية التي يتفوق فيها «الفرسان» على «البرتقالي» هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بالنتيجة نفسها في الدور الأول، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى «النقطة 27»، فيما تجمد رصيد عجمان عند «النقطة 11». 
نجح «الفرسان» في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة، برأسية إيجور جيسوس، من الركنية التي لعبها حارب عبدالله، وبعدها تحولت المواجهة إلى «فرص ضائعة»، خاصة كرة وليد أزارو أمام مرمى حسن حمزة حارس شباب الأهلي، من تمريرة دودو في الدقيقة 12، فيما أهدر دودو أيضاً فرصة لهز الشباك.
وظهرت «ثغرة» في دفاع «البرتقالي»، خاصة في الكرات العرضية، وسنحت الفرصة مرتين أمام ليما، إلا أن علي الحوسني حارس «البرتقالي» أنقذ الموقف، وظهر تأثر عجمان بغياب المدافع الصربي ميلوش، وعلي مدن وعصام فايز.
ولم تفلح محاولات عجمان في التعويض، رغم الفرص الضائعة في الوقت الذي أتيحت أكثر من فرصة أمام أصحاب الأرض، انتهت خارج الملعب، أخطرها فرصة بالا أمام مرمى «البرتقالي» لينتهي الشوط الأول بتقدم «الفرسان» بهدف.
مع بداية الشوط الثاني، دخل يحيي الغساني بدلاً من ماتيوس ليما، في محاولة لتنشيط الهجوم من الأطراف، وينجح بالا في تسجيل الهدف الثاني لـ «الفرسان» في الدقيقة 58، وهو الهدف الرابع له مع الفريق في الدوري، ويهدر إيجور أسهل فرصة للتسجيل، بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، ويواصل «الفرسان» تسجيل الأهداف، بعدما نجح رينان في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 75.
وكانت تغييرات الصربي ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان»، بنزول يوري ومؤنس دبور والإيراني سعيد عزت في أول ظهور له مع الفريق بالدوري، وعبدالله النقبي في الشوط الثاني بهدف تجديد الدماء والسيطرة على المباراة، وتنتهي المواجهة بفوز «الفرسان» على البرتقالي 3-0.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
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