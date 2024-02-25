«العنابي» يقلب الطاولة أمام «الراقي»



معتصم عبدالله (الشارقة)



حول الوحدة تأخره أمام مضيفه البطائح بهدف بيتروس بومال في الدقيقة 45، إلى فوز 2-1، بفضل هدفي أحمد نور الله في الدقيقة 51، والأوزبكي هوجيمات أيركنيوف في الدقيقة 78، في المباراة التي أقيمت باستاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «العنابي» الذي نجح في رد الاعتبار أمام مضيفه «الراقي»، بعد الخسارة 1-2، في مباراة الدور الأول، رصيده إلى «24 نقطة»، محافظاً على مركزه الخامس، مقابل «16 نقطة» للبطائح.

ومالت كفة «المبادرة الهجومية» لـ «العنابي»، حيث أتيحت للضيوف أكثر من فرصة في الشوط الأول، أبرزها تسديدة عمر خربين من داخل المنطقة أستحوذ عليها الحارس إبراهيم عيسى في الدقيقة 36.

في المقابل، نجح الإيفواري بيتروس بومال، في افتتاح التسجيل للبطائح في الدقيقة 45، من أول تهديد لفريقه على مرمى الضيوف، مستفيداً من تمريرة زميله أحمد سليمان، ترجمها بذكاء بيسراه داخل مرمى الحارس راشد علي، وهو الهدف الأول لبومال في مباراته الـ 12 في الدوري.

وأدرك أحمد نور الله التعادل للوحدة، من كرة «مقصية» رائعة في الدقيقة 51، مترجماً عرضية عبدالله الكربي من الجهة اليمنى، وهو الهدف الخامس من أصل آخر 7 أهداف لـ «العنابي» في الدوري، يسهم فيها الإيراني نور الله بتسجيله هدفين، وصناعة 3 أهداف أخرى.

وترجم الأوزبكي هوجيمات ايركنيوف أفضلية «العنابي» الهجومية، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78، بعد كرة هيأها عمر خربين داخل المنطقة وهو الهدف الأول لأيركنيوف في مباراته الرابعة مع «العنابي» في كل المسابقات، ليكون أول أوزبكي يسجل هدفاً للوحدة في «دوري المحترفين».