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الرياضة

«الشياطين» يهدد «نجم السامبا» بـ «رقم 3»!

«الشياطين» يهدد «نجم السامبا» بـ «رقم 3»!
25 فبراير 2024 20:50

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، أصبح على اقتناع أن الجناح الدولي البرازيلي أنتوني لم يُظهر خلال فترة وجوده مع «الشياطين الحمر»، ما يثبت إنه يستحق اللعب أساسياً، ما دفع المدير الفني إلى فتح الباب أمام لاعبين آخرين يشغلون مركزه جناحاً مثل الإيفواري أماد دياللو «21 عاماً»، والإنجليزي أومري فورسون «19 عاماً» الذي شارك أساسياً في مباراة فولهام في «الجولة 26» من «البريميرليج»، في حين نزل أنتوني بديلاً له في الدقيقة 90!
ورغم أن تن هاج درب أنتوني من قبل في أياكس أمستردام، وهو الذي طلبه بالاسم للانضمام إلى «اليونايتد»، إلا أن «نجم السامبا» لم يلبِّ طموحات وتطلعات جماهير «أولد ترافورد»، رغم المبلغ الكبير الذي دُفع مقابل انتقاله من أياكس «85 مليون جنيه إسترليني»، وحذرتن هاج اللاعب من أنه قد يصبح رقم 3 في مركزه، وأن يسبقه دياللو وأمري فورسون.
وتحدث تن هاج إلى الصحفيين قائلاً: الوضع الحالي لأنتوني في الفريق يتمثل في الآتي: يجب عليه أن يثبت شيئاً ما لأنه لا يقدم في الوقت الحالي ما كان يملكه من طاقة كبيرة ومهارة وتفوق ودور إيجابي، كل هذا افتقده مؤخراً، وإن كنت أعرف أنه لاعب موهوب. وأضاف: عليه أن يثبت هذه الموهبة، والأمر كله يتوقف عليه، ووقتها قد تكون أمامه فرصة بالتأكيد للعب أساسياً، وهناك منافسة شرسة بين اللاعبين في مركزه جناحاً، وعليه أن يثبت أنه على مستوى هذه المنافسة، بالإجادة في التدريبات، وعندما يشارك في المباريات.
وقال: دياللو وفورسون يبذلان جهداً رائعاً في التدريبات، ولهذا نحن أمامنا خيارات كثيرة لشغل مركز الجناح، وهناك أيضاً ماركوس راشفورد الذي يمكنه اللعب على الجناحين، وليس بالضرورة أن يلعب رأس حربة صريح.

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