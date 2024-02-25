موناكو.. «هدف قاتل»!



باريس (أ ف ب)



سجّل الياباني تاكومي مينامينو هدفاً قاتلاً، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح موناكو فوزاً صعباً على مضيفه لنس 3-2، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل مينامينو هدفين لفريق الإمارة «30 و90+2»، بعد افتتاح الأميركي فولارين بالوجون التسجيل (19)، فيما سجّل للنس إيلي واهي (31) وويسلي سعيد (77).

وتقدم موناكو إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن نيس الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كليرمون فيران متذيل الترتيب، ومتأخراً بفارق نقطتين عن بريست الثاني الفائز على ستراسبورج بثلاثية نظيفة، و12 عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

واستعاد موناكو توازنه بعد خسارته أمام تولوز 1-2 في الجولة الماضية.

من جهته، تجمّد رصيد لنس عند 36 نقطة في المركز السادس وما زال محافظاً على حظوظه في التأهل إلى إحدى المسابقات القارية في الموسم المقبل.

وحقق تولوز انتصاره الأول في عقر داره منذ قرابة خمسة أشهر، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه ليل إلى فوز 3-1.

وتقدم ليل عبر الإيسلندي هاوكون أرنار هارادلشون (45)، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف في 17 دقيقة، بفضل كريستيان مافيسا (49) والبديلين السويسري فينسان سييرو (60 من ركلة جزاء) والهولندي تيس دالينخا (66).

في المقابل، فشل ليل في فرض نفسه خارج الديار في سلسلة من خمس مباريات توالياً، وتحديداً منذ 26 نوفمبر الماضي حين فاز على ليون 2-0.

وتراجع ليل للمركز الخامس مع 38 نقطة، فيما تقدم تولوز الذي نجح في تحقيق فوزين على التوالي في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما فوزه على موناكو 2-1 في المرحلة الماضية، للمركز الحادي عشر مع 26 نقطة ليبتعد عن منطقة الهبوط.

وكان تولوز خرج من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، رغم تعادله سلباً أمام بنفيكا البرتغالي في الإياب قبل ثلاثة أيام، بعدما خسر ذهاباً 1-2.

وحقق رينس انتصاره الأول بعد أربع مباريات (تعادلان وهزيمتان) بفوزه على مضيفه لوهافر 2-1.

ولم يتأثر رينس بخوضه اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، إثر طرد مدافعه البلجيكي توماس فوكيه، فخطف الفوز بهدف قاتل من ركلة جزاء نفذها بنجاح البديل الدنماركي محمد دارامي في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع، بعدما كان افتتح التسجيل في الدقيقة 64.

وسجل هدف لوهافر الغيني عبداللاي توريه (74 من ركلة جزاء).

ويقبع رينس في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فيما يحتل لوهافر الذي مني بخسارته التاسعة هذا الموسم في المركز الرابع عشر مع 24 نقطة.