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الرياضة

حمدان بن مبارك يُهنئ أبطال «مونديال الشاطئية»

حمدان بن مبارك يُهنئ أبطال «مونديال الشاطئية»
25 فبراير 2024 21:47

رضا سليم، وام (دبي)


هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، منتخب البرازيل على الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السادسة في مسيرته، بعد منافسة قوية مع منتخب إيطاليا، وأشاد بمستوى الفريقين في المباراة النهائية التي جاءت قوية من الطرفين، وتفاعلت معها الجماهير العريضة التي تعتبر من مكاسب البطولة.
وتوجه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بالشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لجهودها الكبيرة في إنجاح الحدث، وإخراجه في أبهى صورة، بما يعزز مكانة الإمارات موطناً عالمياً لكرة القدم، يملك كل المؤهلات والقدرات لإنجاح أي بطولة.
كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتعاونه وعمله بروح الفريق الواحد مع اللجان المحلية، بما أسهم في رسم لوحة من الإبداع نالت إشادة كل الوفود، مثمناً حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» على حضور مباريات البطولة، ودعمه بطولات وبرامج تطوير كرة القدم الشاطئية في العالم.
وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أن مجلس دبي الرياضي لعب دوراً مهماً في نجاح هذه الاستضافة التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمها المجلس، خلال تنظيمه الفعاليات الخاصة بالكرة الشاطئية، سواء كأس القارات ومونديال 2009، وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى.
وأكد معاليه أن المؤسسات المحلية المعنية أسهمت بشكل واضح في إنجاح البطولة، وكانت من الشركاء الفاعلين في تفاصيل التنظيم والاستضافة كافة، ولم تدخر أي جهد في توفير كل الدعم والمساندة للوفود والبعثات كافة، بما يجعل كل شخص زار الدولة يعود سفيراً لها في بلاده، ويروي تجربته المتميزة فيها ومدى تقدمها، وانسجام وتآلف نسيجها المجتمعي في ظل تعدد الجنسيات على أرضها وتعايشهم المشترك.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك، إن الحضور الجماهيري اللافت في المباريات أعطى للحدث زخماً كبيراً، ورسم له صورة مشرقة، وإن جهود المتطوعين مقدرة من الجميع، وكان لها الأثر الكبير في إنجاح البطولة.

 

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وأحرز منتخب البرازيل اللقب بعد فوزه على إيطاليا 6-4 في المباراة النهائية التي أُقيمت بحي التصميم في دبي، ونالت إيطاليا «الفضية»، وإيران البرونزية» بالفوز على بيلاروسيا 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.
حضر المباراة النهائية، وحفل التتويج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وقدم كريستيان كاريمبو، لاعب فرنسا السابق، كأس البطولة في بداية الحفل، وظهر الساحر البرازيلي روماريو في المدرجات مع الجماهير لتشجيع منتخب بلاده. 
وحصل البرتغال على كأس اللعب النظيف، وإيهار بريشتسل، لاعب منتخب بيلاروسيا الحذاء الذهبي «12 هدفاً»، والبرتغالي مارتينيز الحذاء الفضي «7 أهداف»، ومحمد مختاري لاعب إيران الحذاء البرونزي «6 أهداف».
ونال البرازيلي تياجو بوبو أفضل حارس في البطولة، فيما نال جائزة أفضل لاعب الإيطالي جوسيب جونيور جنتيلين. 

 

الإمارات
دبي
حمدان بن مبارك
مونديال الشاطئية
البرازيل
إيطاليا
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