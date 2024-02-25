«الزعيم» يعبر «السماوي» بـ «هدف قاتل»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حصد العين ثلاث نقاط غالية، بعد الفوز على بني ياس بهدف، في الوقت القاتل، أحرزه «البديل» جوثنا في الدقيقة 94، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

واستعاد «الزعيم» وصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى «النقطة 28»، فيما تجمد رصيد «السماوي»، عند «16 نقطة»، في المركز العاشر.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، وأهدر سفيان رحيمي ضربة جزاء لمصلحة العين، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وتصدى لها فهد الظنحاني حارس «السماوي» ببراعة.

وشهدت بداية الشوط الثاني، أفضلية لأصحاب الأرض، وأضاع لاعبو بني ياس أكثر من فرصة، نظراً لتألق خالد عيسى حارس العين الذي ضغط بقوة في الدقائق الأخيرة، ورغم تألق الظنحاني إلا أن هجمات «البنفسج» أسفرت عن هدف الفوز في «الوقت القاتل»، ليعود العين بثلاث نقاط غالية.