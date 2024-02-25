الحبتور بطل كأس «ذهبية البولو»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور لقب النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، وتوج بكأس «بنتلي الإمارات»، بعد فوزه على فريق ذئاب دبي كافو بالهدف الذهبي 11-10 في المباراة النهائية، التي أقيمت بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 10-10، ولجأ الفريقان إلى الشوط الإضافي الذي حسمه الحبتور بالهدف الذهبي، فيما أحرز فريق غنتوت كأس الترضية بعد فوزه على فريق مهرة أياكس بنتيجة 11-8.

وأعرب محمد الحبتور «كابتن» فريق الحبتور عن سعادته بالفوز بالكأس وقال: «المباراة كانت قوية ومثيرة حتى الثانية الأخيرة، وكانت مسك الختام وتستحق الإشادة بالفريقين والخيول ممتازة والحظ لعب دوراً حاسماً في فوزنا».

وقال ناصر الشامسي، نجم فريق غنتوت: «بطولة هذا العام مميزة وأفضل مستوى من العام الماضي، ومع تقارب مستويات الفرق ورفع المستوى الفني وتأهل الفريقين الأقل أخطاء للنهائي، كان من الصعب التكهن بمن سيفوز بالكأس، وهذا قمة الإثارة، لأن الحظ يلعب دوره في الشوط الإضافي».

وقام سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات، بتتويج الفائزين وحكام البطولة وأصحاب الألقاب.

وأشاد سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، بما قدمه اللاعبون المشاركون في الختام والحضور الجماهيري الكبير، مؤكداً أن المستوى جاء مميزاً، ويرقى إلى مستوى البطولات العالمية، وقال: «سعادتنا تكمن في أن اللاعبين المواطنين الأربعة قدموا مستوى عالياً يدعونا للفخر والاعتزاز، والمباراة النهائية كانت مثيرة ووصلت إلى الشوط السادس، ونحن في اتحاد البولو نعتبر أن الكل فائزون في هذا الختام المثير».

من جانبه، أعرب جوزيف طيار، مدير عام بنتلي الإمارات، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركته برعاية الكأس الذهبية أو الكأس الفضية، بل سبق لها دعم سلسلة بطولات الكأس الذهبية وسيستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة.