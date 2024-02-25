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الرياضة

6 مباريات في كأس زايد بن هزاع للأشبال اليوم

6 مباريات في كأس زايد بن هزاع للأشبال اليوم
26 فبراير 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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تتواصل في الساعة الخامسة مساء اليوم، بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان المحلية لأشبال الكرة في نسختها الـ14 لفئة تحت 12 سنة، وينظمها نادي أبوظبي الرياضي، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 10 فرق.
وتشهد الجولة الثانية إقامة 6 مباريات، استكمالاً لجولة افتتاح البطولة التي انطلقت بـ8 مباريات، يلعب فريق «أكاديمية الأبطال» مع «أكاديمية مبادرة»، ضمن المجموعة الأولى، ويتقابل «أكاديمية كرة القدم للجميع» مع «أكاديمية سليساو»، و«نادي أبوظبي الرياضي» مع «أكاديمية نسور الكرامة» و«ريجنال سبورت» مع «أكاديمية باس»، و«أكاديمية برو الرياضية» مع ««أكاديمية مبادرة»، وتختتم مباريات اليوم، بلقاء يجمع «أكاديمية تراك» و«أكاديمية سليساو».
وعقدت اللجنة الفنية للبطولة اجتماعاً أمس الأول، بحضور ديما الإبراهيم مديرة الدورة، وسارة حسنين، مدربة نادي أبوظبي الرياضي، المدير الفني للبطولة، وياسين أخياط مدرب فريق تحت 14 سنة بالنادي عضو اللجنة، وعلاء درويش، منسق عام البطولة وتم التأكيد على مواعيد وصول فرق البطولة الدولية للناشئين غداً من السعودية وعُمان والكويت ورومانيا وألمانيا، استعداداً لانطلاقة منافسات تحت 14 سنة يوم الخميس المقبل، وتستمر إلى 3 مارس، بجانب نهائي بطولة تحت 12 سنة المحلية لأكاديميات الكرة.

نادي أبوظبي الرياضي
أبوظبي
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