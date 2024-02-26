«الحمض النووي» يُقرب «الريال» من «الليجا»

مدريد (أ ف ب)



أهدى «البديل المخضرم» الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد فوزاً ثميناً، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام إشبيلية 1-0، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مودريتش ابن الـ 38 عاماً، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018 هدف اللقاء، بعد دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من ناتشو، بتسديدة بقدمه اليمنى «81»، ليلهب جماهير ملعب «سانتياجو برنابيو» ويقرّب النادي الملكي من اللقب.

وشهدت المباراة عودة المدافع الأسطوري لريال سيرجيو راموس البالغ 37 عاماً إلى «سانتياجو برنابيو»، حيث أمضى 16 موسمًا، إلا أن مودريتش هو من سرق الأضواء.

وقال مودريتش لقناة ريال مدريد عقب نهاية اللقاء «أثبتنا أننا لا نستسلم أبداً، وهذا موجود في الحمض النووي لريال مدريد».

وأضاف «كنا نفضل التسجيل مبكراً، لكن الأمر أكثر إثارة عندما يأتي الهدف متأخراً».

ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 65 نقطة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن وصيفه برشلونة.

وحافظ الريال على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري «5 انتصارات مقابل تعادلين»، يضاف إليها الفوز على لايبزج 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتعامل مع العديد من الغيابات للإصابة، أبرزها النمساوي دافيد ألابا والإنجليزي جود بيلينجهام والحارس البلجيكي تيبو كورتوا وخوسيلو والبرازيلي إيدر ميليتاو، فيما غاب الفرنسي إدواردو كامافينجا ودانيال كارفاخال للإيقاف.

وبدوره يعاني إشبيلية من كثرة الإصابات، أبرزها الأرجنتيني ماركوس أكونيا ومواطنه إريك لاميلا.

كان المخضرم الكرواتي مودريتش عند حسن ظن مدربه، بتسجيله هدف الفوز، بعد 6 دقائق من دخوله، إثر تمريرة عرضية من فالفيردي، تصدى لها المدافع الفرنسي لوا باديه بشكل سيئ، واستعادها ابن الـ 38 عاماً وتخلص من مواطن الأخير بوكاكاري سوماري، واطلق تسديدة رائعة بقدمه اليمنى هزت الشباك بمساعدة القائم «81».

ومُني إشبيلية المتعثر هذا الموسم بخسارته الأولى في مبارياته الخمس الأخيرة، وذلك بعد فوزين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.