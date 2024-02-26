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بايس يعانق «الخامس»

بايس يعانق «الخامس»
26 فبراير 2024 08:11

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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أحرز الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 30 عالمياً لقبه الخامس في مسيرته، بفوزه بدورة ريو دي جانيرو البرازيلية على أرض ترابية «500» على حساب مواطنه ماريانو نافوني 6-2 و6-1.
وفاز بايس «23 عاماً» على المصنف 113 عالمياً الصاعد من التصفيات، والذي يصغره بعام، ما يجعله يرتقي للمركز الـ 21 في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين «أيه تي بي».
وسبق لبايس أن أحرز أربعة ألقاب لدورات «أيه تي بي» 250، منها ثلاثة العام الماضي، ليتوّج في ريو بباكورة ألقابه في دورات الـ 500.
واحتل بايس المركز الأول في تصنيف الناشئين عام 2018، حين وصل إلى نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية في الفئة العمرية ذاتها.
في المقابل، لم يسبق لنافوني أن فاز بأي مباراة في دورات «أيه تي بي» قبل ريو، إلا أنه نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بإقصائه الإنجليزي كاميرون نوري حامل اللقب في نصف النهائي.
ولم يحالف الحظ نافوني في النهائي، فتخلى عن إرساله مرتين ليتأخر 0-4 في المجموعة الاولى، في طريقه لخسارة المباراة في 83 دقيقة، وفاز بايس بست من 14 نقطة لكسر إرسال منافسه.
ورغم خسارته، تقدم نافوني للمركز الـ 60 في التصنيف العالمي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

 

الأرجنتين
التنس
ريو دي جانيرو
رولان جاروس
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