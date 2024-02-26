الإنتر يدمر «الكالشيو» في حفل «لاوتارو 101»!

تورينو (أ ف ب)



تابع الإنتر طريقه بثبات نحو التتويج بطلاً للدوري الإيطالي في كرة القدم، بفضل مهاجمه المتألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي تخطى المائة هدف في الدوري الإيطالي لكرة القدم بقميص فريقه، وقاده إلى اكتساح ليتشي 4-0، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ورفع الإنتر رصيده إلى 66 نقطة، متقدماً بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، علماً أن «النيراتسوري» بإمكانه الابتعاد بفارق 12 نقطة، في حال فوزه على أتالانتا الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 21.

وأجرى مدرب الإنتر سيموني اينزاجي سبعة تبديلات على التشكيلة التي حققت الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، والفوز هو العاشر توالياً لإنتر في مختلف المسابقات.

وتجاوز مهاجم الإنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «26 عاماً» حاجز المئة هدف، بعدما أسهم في هدفين من رباعية فريقه.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل، بعد مرور ربع ساعة مسجلاً هدفه الرقم مئة في صفوف «النيراتسوري»، ثم أضاف دافيدي فراتيسي الثاني «54»، واتبعه لاوتارو بهدفه الشخصي الثاني والـ 101 له في «سيري أ»، بعد دقيقتين، رافعاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 22 هدفاً في 23 مباراة، قبل أن يختتم المدافع الهولندي ستيفان دي فري المهرجان التهديفي بتسجيله الرابع «67».

وبات لاوتارو ثالث أجنبي في صفوف فريقه يتخطى حاجز المئة هدف في الدوري، بعد المجري ستيفانو نييرس في الخمسينيات من القرن الماضي، ومواطنه ماورو إيكاردي.