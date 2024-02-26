الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جرمان يتفادى «الهبوط الاضطراري»!

سان جرمان يتفادى «الهبوط الاضطراري»!
26 فبراير 2024 08:44

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
موناكو.. «هدف قاتل»!
بريست وسان جيرمان.. «الفاصل 10»


تفادى باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الخسارة على أرضه أمام رين، عندما خرج بتعادل قاتل 1-1، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم رين عبر الجزائري أمين جويري في الدقيقة 33، قبل أن يرد سان جيرمان عبر المهاجم البرتغالي جونشالو راموش الذي حلّ بديلاً للنجم كيليان مبابي، من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، واحتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر خطأ عليه من الحارس والقائد ستيف مانداندا، حولها بنجاح في الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسيطر سان جيرمان على ملعبه «بارك دي برينس»، من دون أن يتمكن من اختراق دفاع رين، ليخرج بتعادل مخيب للآمال، قبل 10 أيام من مباراة الإياب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بعدما وضع قدماً في ربع النهائي بفوزه على النادي الباسكي 2-0 ذهاباً.
وتجرأ الإسباني لويس انريكي مدرب نادي العاصمة على استبدال مبابي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً، في الدقيقة 65 وإدخال راموش بدلاً منه، علماً أن مدرب برشلونة السابق، ومنذ أن أعلن مهاجم منتخب «الديوك» رحيله عن النادي الصيف المقبل، أجلسه على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت 2-0 في المرحلة الماضية.
ورداً على سؤال حول ندرة مثل هذا القرار، منذ وصول الهداف مبابي عام 2017 إلى العاصمة باريس، أجاب إنريكي «يجب أن يحدث ذلك عاجلاً أم آجلاً، علينا أن نعتاد على اللعب من دون مبابي».
وهي المباراة التاسعة عشرة توالياً لم يذق خلالها سان جيرمان طعم الهزيمة في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ خسارته أمام ميلان 1-2 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في 7 ديسمبر العام الماضي «14 فوزاً مقابل 5 تعادلات».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
لويس إنريكي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2024
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024
«عراك» بين لاعبي شيفيلد!
الرياضة
«عراك» بين لاعبي شيفيلد!
اليوم 09:05
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:02
الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار
اقتصاد
الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار
اليوم 08:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©