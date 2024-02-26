سان جرمان يتفادى «الهبوط الاضطراري»!

باريس (أ ف ب)



تفادى باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الخسارة على أرضه أمام رين، عندما خرج بتعادل قاتل 1-1، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين عبر الجزائري أمين جويري في الدقيقة 33، قبل أن يرد سان جيرمان عبر المهاجم البرتغالي جونشالو راموش الذي حلّ بديلاً للنجم كيليان مبابي، من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، واحتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر خطأ عليه من الحارس والقائد ستيف مانداندا، حولها بنجاح في الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيطر سان جيرمان على ملعبه «بارك دي برينس»، من دون أن يتمكن من اختراق دفاع رين، ليخرج بتعادل مخيب للآمال، قبل 10 أيام من مباراة الإياب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بعدما وضع قدماً في ربع النهائي بفوزه على النادي الباسكي 2-0 ذهاباً.

وتجرأ الإسباني لويس انريكي مدرب نادي العاصمة على استبدال مبابي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً، في الدقيقة 65 وإدخال راموش بدلاً منه، علماً أن مدرب برشلونة السابق، ومنذ أن أعلن مهاجم منتخب «الديوك» رحيله عن النادي الصيف المقبل، أجلسه على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت 2-0 في المرحلة الماضية.

ورداً على سؤال حول ندرة مثل هذا القرار، منذ وصول الهداف مبابي عام 2017 إلى العاصمة باريس، أجاب إنريكي «يجب أن يحدث ذلك عاجلاً أم آجلاً، علينا أن نعتاد على اللعب من دون مبابي».

وهي المباراة التاسعة عشرة توالياً لم يذق خلالها سان جيرمان طعم الهزيمة في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ خسارته أمام ميلان 1-2 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في 7 ديسمبر العام الماضي «14 فوزاً مقابل 5 تعادلات».