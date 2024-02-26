الزمالك يقبض على قمة «الكونفدرالية» بسلاح «منسي»

القاهرة (أ ف ب)



أكد الزمالك المصري صدارته للمجموعة الثانية في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه أبو سليم الليبي 2-1، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات، في وقت عزز مودرن فيوتشر آماله، بعدما انتزع تعادلاً صعباً من أرض مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

على ملعب «19 مايو» في مدينة عنابة الجزائرية، حقق المدرب الجديد للزمالك البرتغالي جوزيه جوميش انطلاقة جيدة مع الفريق، إذ قاده للتغلب على مضيفه أبو سليم الليبي 2-1.

ورفع فريق «القلعة البيضاء» رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، ليضمن الصدارة بعدما كان قد حسم تأهله لربع النهائي في الجولة السابقة، وتجمد رصيد أبو سليم في المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

وضغط الفريق المصري العريق والمتوج باللقب عام 2019، منذ بداية اللقاء، واحتاج الى ثماني دقائق ليهز الشباك، عندما أرسل عمر جابر عرضية متقنة إلى ناصر منسي المتربص داخل المنطقة، سددها مباشرة على يسار الحارس محمد عياد «8».

وتواصل ضغط الزمالك، حيث صنع لاعبوه فرصاً عدة، قبل أن يعزز منسي النتيجة، بعدما تابع بيسراه كرة ارتدت من الدفاع سكنت الشباك، مستغلاً خطأ دفاعي مشترك مع حارس المرمى «48».

ونجح أبو سليم الذي يشارك قارياً للمرة الأولى في تاريخه في تقليص النتيجة عبر إيهاب المقلاش، إثر تسديدة من مشارف منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة، وارتدت إلى الأرض «75»، وشكك الفريق المصري بصحة الهدف بداعي ان الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

ومني اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، بأول خسارة في النسخة الحالية من السابقة وجاءت على يد مضيفه الهلال الليبي 1-2 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وضغط أصحاب الأرض في بداية اللقاء مستغلين عاملي الأرض والجمهور، وقبل أن تنقضي ربع ساعة افتتح عامر التاوجري التسجيل من تسديدة مميزة، إثر مرتدة سريعة «14».

وتحسن أداء الفريق الجزائري الضامن لتأهله الى الدور الثاني منذ الجولة السابقة، إلا أن الهلال ضاعف تقدمه على عكس المجريات عبر معتصم بالله الطيب بتسديدة من بين قدمي الحارس الجزائري، مستثمراً تمريرة أحمد العليداوي «50».

وقلص أسامة شيتا النتيجة للضيوف بمتابعته الكرة في سقف المرمى، إثر كرة ارتدت إليه من الدفاع الليبي بعد ركلة حرة «63»، وضاعف الفريق الجزائري ضغطه في الوقت المتبقي، إلا أن الفريق الليبي استبسل في الدفاع عن مرماه، معززاً آماله في بلوغ الدور المقبل.

وفي المجموعة عينها، عزز مودرن فيوتشر حظوظه في بلوغ الدور دور الثمانية، بتعادله مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي 1-1 على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي.

وتقدم فيوتشر بهدف علي زعزع، مستغلاً تمريرة أحمد عاطف لحظة خروج الحارس ريكاردو جوس بالخطأ من مرماه، ليسددها مباشرة في المرمى الخالي «30»، وعادل النتيجة لسوبر سبورت تندامودزيمو ماتودزي من عرضية أفيوي باليتي حولها رأسية سكنت الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس محمود عبد الرحيم «جنش» «69».

وحافظ اتحاد العاصمة على الصدارة بعشر نقاط أمام مودرن فيوتشر 8 نقاط في المركز الثاني،ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل سوبر سبورت الترتيب بأربع نقاط، ويتأجل الحسم في المركز الثاني لمباراة الجولة الأخيرة بين فيوتشر والهلال في القاهرة.

وأهدر الأفريقي التونسي فرصة التأهل وحسم صدارة المجموعة الثالثة بسقوطه أمام مضيفه دريمز الغاني 0-1 على كوماسي.

وقدم فريق «الشعب» أداء ضعيفاً، وهو ما استغله الفريق المضيف ليحسم نقاط اللقاء في الشوط الثاني عبر جودفريد أتواهيني اثر تمريرة من عبد العزيز عيسى «49».

وفشل الفريق التونسي العريق في تدارك النتيجة، بالرغم من كم الفرص الذي لاح أمام لاعبيه في الشوط الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، أنعش ريفرز يونايتد النيجيري آماله، إثر فوزه الصعب على مضيفه أكاديميكا الأنجولي 3-2 في لواندا، سجل للفائز يودوم ايكيريت «40»، وألكس أويوا «44»، والغاني فاروق محمد «48»، وللخاسر لياندرو إيزولا «37 من ركلة جزاء» وفرناندو كامويجي «67».

وتصدر دريمز المجموعة برصيد 12 نقطة أمام الأفريقي «9 نقاط»، والمتفوق بفارق المواجهات على ريفرز يونايتد، وأكاديميكا رابعاً بلا رصيد، ويخوض الأفريقي مواجهة سهلة في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل ضد ضيفه أكاديميكا، بينما يلتقي ريفرز مع دريمز.

وعاد نهضة بركان المغربي المتوج باللقب عامي 2020 و2022، ببطاقة التأهل بعد تعادله مع مضيفه سيكوكوني الجنوب أفريقي سلباً في جوهانسبورج ضمن المجموعة الرابعة.

كما تأهل الملعب المالي، بعدما تغلب على ضيفه ديابل نوار الكونغولي 1-0 في باماكو ضمن المجموعة ذاتها، ويدين الفريق المضيف بفوزه الى لاعبه لاسين كوما في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ورفع الفريق المغربي رصيده الى 11 نقطة أمام الملعب المالي الثاني الذي رفع رصيده إلى عشر نقاط، وسيكوكوني ثالثاً بخمس نقاط وديابل نوار في ذيل الترتيب بنقطة