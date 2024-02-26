«عراك» بين لاعبي شيفيلد!



وولفرهامبتون (أ ف ب)



شهدت مباراة ولفرهامبتون وضيفه شيفيلد يونايتد صاحب القاع مشادة كلامية بين لاعبين في صفوف الأخير في الخسارة أمام صاحب الأرض 0-1، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومنحت رأسية الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 30 النقاط الثلاث لرجال المدرب جاري أونيل ليرتقوا للمركز الثامن برصيد 38 نقطة، في حين تجمد رصيد شيفيلد الذي مُني بهزيمته التاسعة عشرة هذا الموسم عند 13 نقطة، وبات مهدداً بالهبوط قبل 12 مرحلة من النهاية.

في أعقاب الهدف، حصلت مشادة كلامية بين ثنائي شيفيلد يونايتد لاعب الوسط البرازيلي فينيسيوس سوزا، والمدافع جاك روبنسون ليتطور الأمر إلى تدافع بينهما.

ولجأ حكم المباراة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لتبيان حقيقة ما حصل قبل السماح لكل من سوزا وروبنسون، بالاستمرار في اللعب، ما أعاد إلى الأذهان «العراك» الذي حصل بين لاعبَي نيوكاسل لي بوير وكيرون داير وادى إلى طردهما معاً في عام 2005.

نفى كريس وايلدر مدرب شيفيلد أهمية تأثير ما حصل على روح الفريق، قائلاً «يحدث هذا في كل نادٍ في جميع أنحاء البلاد، ثلاث أو أربع مرات في السنة، ويحدث هذا خلف أبواب مغلقة على كل المستويات».

وأضاف «أنت لا تريد رؤية ذلك ولكن هذه الأمور تحدث، لقد رصده «الفار»، وبالنسبة لي، عليك فقط التحرك بسرعة كبيرة، لقد تم إخبارهما بمسؤولياتهما بين الشوطين، تحدثنا إلى اللاعبَين وهما بخير».